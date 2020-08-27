Всемирный день прощения 2020: в чем суть праздника и как поздравить близких

В День прощения нужно искренне простить всех своих обидчиков. Фото: Pixabay / pravlife.org

Всемирный день прощения традиционно отмечается 27 августа. Впервые его отметили в 1994 году в Канаде, откуда он распространился на другие страны мира.

OBOZREVATEL предлагает подробнее узнать о традициях праздника, его истории, а также публикует оригинальные поздравления с Днем прощения.

Всемирный день прощения: история

Идею отмечать Всемирный день прощения выдвинула организация Christian Embassy of Christ’s Ambassadors. Впервые праздник отметили в Канаде, в 1994 году, откуда за два десятка лет он успел распространиться по всему миру.

От Прощеного воскресенья Всемирный день прощения отличается тем, что он не касается лишь представителей каких-либо религий.

Всемирный День прощения не касается лишь представителей каких-либо религий Иллюстрация / Pixabay

Суть и традиции праздника

Суть Дня прощения проста: нужно искренне простить всех своих врагов, обидчиков и недоброжелателей. Также основатели праздника призывают рассказывать о нем окружающим, чтобы сделать мир чуточку лучше.

Кроме того, полезно и самому извинится перед тем, кого мог каким-то образом вольно или невольно обидеть.

Поздравления с Днем прощения: смс, стихи, картинки, открытки

Забудем все обиды,

Где было что не так,

Ведь небеса нас видят,

Оценят каждый шаг.

***

С Днем прощения 2020 Pixabay

Хочу попросить я прощенья

У каждого и от души,

И всем пожелать терпенья,

Понимания и доброты!

Пусть сказанных слов обидных

Не помнит никто, никогда,

Пусть будем мы все жить в мире,

В любви и согласии всегда!

***

Открытка ко Дню прощения YouTube

Прости меня, мой близкий человек,

Пусть нам обиды больше не мешают,

Твои слезинки – капли горьких рек –

Пусть как роса на солнышке растают.

***

Открытка Sorry Pixabay

З Днем прощення! Хочеться попросити вибачення за мимовільні образи і побажати добра, щастя, маленьких несподіваних радостей, побільше яскравих фарб у житті і, звичайно ж, міцного здоров'я!

***

Картинка с извинениями в День прощения Pinterest

Прошу прощения у тебя. За все то, что было причинено по глупости, по недомыслию, в пылу, в горячке, из-за взбалмошности или импульсивности. Пусть в прошлом останутся обиды. А в будущее возьмем опыт и мудрость, основанные на ошибках и выводах. Прости меня, молю с самым чистым сердцем и искренне!

***

Поздравления с Всемирным днем прощения: картинка Sorry Pixabay

Прошу пробачення у тебе за всі провини, які тебе образили або розчарували. Тобі також дарую своє прощення. Нехай Бог оберігає тебе від бід і дарує здоров'я і достаток. Нехай ангели освітлюють твою життєву дорогу яскравим світлом.

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По материалам: pozdravok.ru.

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