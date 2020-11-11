Всемирный день оригами: 7 идей для поделок

В среду, 11 ноября, отмечается Всемирный день оригами, учрежденный в 1980 году Японской ассоциацией оригами.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям подробнее ознакомиться с историей праздника, а также публикует несколько интересных идей для поделок из бумаги.

Что такое оригами

Классическое оригами – это фигурка из квадратного листа специальной бумаги "васи", сложенная без помощи ножниц или других инструментов. Считается, что оригами появилось в Древнем Китае, где была изобретена бумага. Но развивалось это искусство в основном в Японии, достигнув статуса важной церемониальной составляющей.

Примечательно, что название оригами ввела в употребление американка Лилиан Опергеймер. Она и стала популяризатором этого искусства на Западе в 60-х годах ХХ века. В Японии в день рождения Лилиан, 24 октября, начинаются Национальные недели оригами, последним днем которых и является День оригами 11 ноября.

Название оригами ввела в употребление американка Лилиан Опергеймер Pixabay

Всемирный день оригами: история праздника

Всемирный день оригами связан с важным историческим событием – окончанием Первой мировой войны. Это произошло в 11 часов 11 ноября 1918 года. Символом этого дня стал японский бумажный журавлик. А четыре цифры "1", входящие в эту дату, обозначают четыре стороны квадрата, из которых складываются традиционные фигурки.

Всемирный день оригами связан с окончанием Первой мировой войны Pixabay

Идеи для поделок оригами

Журавль

Это старинная японская поделка и традиционно первая модель, на которой учатся оригами. Согласно поверью, собрав "тысячу журавликов", можно добиться осуществления заветного желания.

Оригами, журавль dominafiesta.com

Краб

Оригами, краб dominafiesta.com

Лисичка

Оригами, лисичка dominafiesta.com

Лягушка

Оригами, лягушка dominafiesta.com

Кот

Оригами, кот dominafiesta.com

Тюльпан

Оригами, тюльпан dominafiesta.com

Как сделать тюльпан оригами dominafiesta.com

Модульные оригами

Модульное оригами: схема dominafiesta.com

Модульное оригами, павлин dominafiesta.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как носить берет осенью в стиле "Эмили в Париже": подборка лучших идей. Данный головной убор стал центральным предметом гардероба главной героини сериала от Netflix.