Всемирный день оригами: 7 идей для поделок

В среду, 11 ноября, отмечается Всемирный день оригами, учрежденный в 1980 году Японской ассоциацией оригами.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям подробнее ознакомиться с историей праздника, а также публикует несколько интересных идей для поделок из бумаги.

Классическое оригами – это фигурка из квадратного листа специальной бумаги "васи", сложенная без помощи ножниц или других инструментов. Считается, что оригами появилось в Древнем Китае, где была изобретена бумага. Но развивалось это искусство в основном в Японии, достигнув статуса важной церемониальной составляющей.

Примечательно, что название оригами ввела в употребление американка Лилиан Опергеймер. Она и стала популяризатором этого искусства на Западе в 60-х годах ХХ века. В Японии в день рождения Лилиан, 24 октября, начинаются Национальные недели оригами, последним днем которых и является День оригами 11 ноября.

Всемирный день оригами связан с важным историческим событием – окончанием Первой мировой войны. Это произошло в 11 часов 11 ноября 1918 года. Символом этого дня стал японский бумажный журавлик. А четыре цифры "1", входящие в эту дату, обозначают четыре стороны квадрата, из которых складываются традиционные фигурки.

Журавль

Это старинная японская поделка и традиционно первая модель, на которой учатся оригами. Согласно поверью, собрав "тысячу журавликов", можно добиться осуществления заветного желания.

Краб

Лисичка

Лягушка

Кот

Тюльпан

Модульные оригами

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