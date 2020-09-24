Всемирный день моря 2020: лучшие поздравления и картинки

В четверг, 24 сентября, отмечается Всемирный день моря. Праздник был основан на 10-й сессии Ассамблеи Международной морской организации (IMO) и отмечается с 1978 года.

День моря посвящен проблемам экологической безопасности морских перевозок и сохранению биоресурсов, он также входит в систему всемирных и международных дней ООН. К празднику OBOZREVATEL публикует оригинальные поздравления и интересные факты о море.

Всемирный день моря: смс, стихи и проза

У моря много разных лиц:

Шторма и штили по соседству.

Оно не ведает границ,

Ему не чуждо лицедейство.

Под толщиной тяжелых вод.

Загадок спрятано немало.

С Днем моря всех, кто им живет!

Кому оно Вселенной стало!

***

Пускай несет тебя вперед волна удачи,

Корабль жизни по волнам пускай скользит!

Решатся просто пусть все сложные задачи

В душе твоей пусть море не штормит!

Пускай здоровье будет крепче стали,

Пусть к счастью приведет тебя маяк!

Желаю, чтоб мечты все явью стали

И, чтобы ты всегда в достатке жил, моряк!

***

З Всесвітнім днем моря Вас!

Нехай хвилі життя кружляють вальс,

Нехай усміхнеться Вам удача,

А всі негаразди море ховає!

***

Праздник моря в день осенний

Мы встречаем, и тебе

Я желаю, без сомнения,

Счастья целый океан в судьбе!

***

Как ждем мы летом встречи с морем,

Чтобы услышать шум волны,

Увидеть шторм на пенной воле,

Достать ракушку из воды.

Сегодня я хочу с Днем моря

Поздравить тех, кто связан с ним,

Кто любит море всей душою,

Кто морем жив и с ним един!

***

Вам в День моря я хочу пожелать

Чтобы почаще к морю поездки были,

Чтобы святую его благодать

Вы вдали от него никогда не забыли!

***

Ось і прибило течією днів швидкоплинних до берега Всесвітній день моря. Сьогодні море особливо синє, вщухли хвилі і сонце підкреслює всю красу його бездонних пристроїв. Нехай у вашому житті все йде за течією, щастя з берегів сімейного життя не виходить, в серце бушує любовний шторм, а в душі буде повний штиль.

***

Бушуют волны, грозится Морской царь, но тебе все нипочем! Прими наши поздравления с Всемирным днем моря! Пусть оно будет не твоим противником, но другом! Пусть морские узлы вяжутся надежно, а привязанности на земле будут крепче стали! Пусть корабль не сбивается с курса в плавании, а ты всегда держись верного пути на суше!

***

Ви з морем пов'язали свою долю, назавжди воно в Вашому серці! Будьте завжди наполегливі й завзяті й домагайтеся свого! Ніколи не опускайте рук і йдіть тільки вперед! Фортуна нехай стане Вашою найкращою подругою і буде завжди і всюди з Вами! Надійних і відданих Вам товаришів! І, звичайно ж, міцного здоров'я!

С Днем моря: картинки и открытки

Поздравление с Всемирным днем моря

Всемирный день моря: картинка

Всемирный день моря: открытка Фото: myseldon.com

Видео ко Дню моря

Интересные факты о море

Самое большое море в мире – Филиппинское (5 миллионов 726 тысяч квадратных километров). Оно расположено в западной части Тихого океана между островами Тайвань, Японскими и Филиппинскими.

Мертвое море настолько соленое, что в нем невозможно утонуть. По этой же причине в нем нет рыб и растений, – только бактерии.

86% живых организмов не открыты из-за того, что они живут слишком глубоко под водой. А на средневековых картах монстры обозначали еще неизученные территории.

Точного ответа на вопрос, сколько морей на Земле, нет. Наиболее распространена версия, что морей 81. Дело в том, что ученые по-разному толкуют само понятие "море".

Больше всего морей находится в Атлантическом океане – 32.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нужно взять в путешествие на море с детьми: опубликован список.

По материалам: pozdrawlandiya.ru, text-master.ru, yons.ru.