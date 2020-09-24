Всемирный день моря 2020: лучшие поздравления и картинки
В четверг, 24 сентября, отмечается Всемирный день моря. Праздник был основан на 10-й сессии Ассамблеи Международной морской организации (IMO) и отмечается с 1978 года.
День моря посвящен проблемам экологической безопасности морских перевозок и сохранению биоресурсов, он также входит в систему всемирных и международных дней ООН. К празднику OBOZREVATEL публикует оригинальные поздравления и интересные факты о море.
Всемирный день моря: смс, стихи и проза
У моря много разных лиц:
Шторма и штили по соседству.
Оно не ведает границ,
Ему не чуждо лицедейство.
Под толщиной тяжелых вод.
Загадок спрятано немало.
С Днем моря всех, кто им живет!
Кому оно Вселенной стало!
***
Пускай несет тебя вперед волна удачи,
Корабль жизни по волнам пускай скользит!
Решатся просто пусть все сложные задачи
В душе твоей пусть море не штормит!
Пускай здоровье будет крепче стали,
Пусть к счастью приведет тебя маяк!
Желаю, чтоб мечты все явью стали
И, чтобы ты всегда в достатке жил, моряк!
***
З Всесвітнім днем моря Вас!
Нехай хвилі життя кружляють вальс,
Нехай усміхнеться Вам удача,
А всі негаразди море ховає!
***
Праздник моря в день осенний
Мы встречаем, и тебе
Я желаю, без сомнения,
Счастья целый океан в судьбе!
***
Как ждем мы летом встречи с морем,
Чтобы услышать шум волны,
Увидеть шторм на пенной воле,
Достать ракушку из воды.
Сегодня я хочу с Днем моря
Поздравить тех, кто связан с ним,
Кто любит море всей душою,
Кто морем жив и с ним един!
***
Вам в День моря я хочу пожелать
Чтобы почаще к морю поездки были,
Чтобы святую его благодать
Вы вдали от него никогда не забыли!
***
Ось і прибило течією днів швидкоплинних до берега Всесвітній день моря. Сьогодні море особливо синє, вщухли хвилі і сонце підкреслює всю красу його бездонних пристроїв. Нехай у вашому житті все йде за течією, щастя з берегів сімейного життя не виходить, в серце бушує любовний шторм, а в душі буде повний штиль.
***
Бушуют волны, грозится Морской царь, но тебе все нипочем! Прими наши поздравления с Всемирным днем моря! Пусть оно будет не твоим противником, но другом! Пусть морские узлы вяжутся надежно, а привязанности на земле будут крепче стали! Пусть корабль не сбивается с курса в плавании, а ты всегда держись верного пути на суше!
***
Ви з морем пов'язали свою долю, назавжди воно в Вашому серці! Будьте завжди наполегливі й завзяті й домагайтеся свого! Ніколи не опускайте рук і йдіть тільки вперед! Фортуна нехай стане Вашою найкращою подругою і буде завжди і всюди з Вами! Надійних і відданих Вам товаришів! І, звичайно ж, міцного здоров'я!
С Днем моря: картинки и открытки
Видео ко Дню моря
Интересные факты о море
Самое большое море в мире – Филиппинское (5 миллионов 726 тысяч квадратных километров). Оно расположено в западной части Тихого океана между островами Тайвань, Японскими и Филиппинскими.
Мертвое море настолько соленое, что в нем невозможно утонуть. По этой же причине в нем нет рыб и растений, – только бактерии.
86% живых организмов не открыты из-за того, что они живут слишком глубоко под водой. А на средневековых картах монстры обозначали еще неизученные территории.
Точного ответа на вопрос, сколько морей на Земле, нет. Наиболее распространена версия, что морей 81. Дело в том, что ученые по-разному толкуют само понятие "море".
Больше всего морей находится в Атлантическом океане – 32.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нужно взять в путешествие на море с детьми: опубликован список.
По материалам: pozdrawlandiya.ru, text-master.ru, yons.ru.