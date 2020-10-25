Всемирный день макарон: три необычных рецепта приготовления

Анна Паскевич Праздники 10:05, 25.10.2020

Всемирный день макарон отмечается ежегодно 25 октября. Этот праздник был основан во время Всемирного конгресса пасты в 1995 году в Риме. Согласно объявленному статуту он объединяет любителей пасты по всему миру.

В Италии, на родине пасты, традиционно отмечают этот день с размахом, устраивая фестивали макарон; в других странах мира данный продукт также пользуется большой популярностью. К празднику OBOZREVATEL публикует три необычных рецепта приготовления макарон.

Мясной пирог из макарон

Мясной пирог из макарон готовится с пастой ригатони
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Ингредиенты

  • Паста ригатонни (трубчатые макаронные изделия) – 500 г

  • Куриный фарш – 400-500 г

  • Томатный соус – 450 г

  • Твердый сыр (тертый) – 120 г

  • Сулугуни (тертый) – 150 г

  • Творог – 200 г

  • Яйцо – 1 шт.

  • Оливковое масло – 2 столовые ложки

  • Вода – 120 мл

  • Петрушка (измельченная) – по вкусу

  • Соль, черный перец, сахар – по вкусу

Приготовление

  1. Пасту отварить согласно инструкции, слить воду, промыть холодной водой и заправить оливковым маслом.

  2. Добавить сыр, перемешать.

  3. На раскаленной сковороде обжарить фарш до полуготовности (до сероватого цвета).

  4. Добавить томатный сок, воду и довести до кипения. Посолить, приправить перцем, сахаром и тушить под крышкой 20-25 минут.

  5. Добавить в фарш петрушку, перемешать и снять с огня. Оставить на 10 минут.

  6. Яйцо перемешать с творогом до однородности.

  7. На смазанную маслом форму для запекания (желательно разъемную) выложить вертикально трубочки ригатони. Сверху распределить творожную массу, затем – фарш. Запекать 15 минут при 205 градусах.

  8. Посыпать сулугуни и оставить в духовке еще на 15 минут.

  9. Когда пирог испечется, провести ножом вдоль стенок формы, отделяя бортики. Подавать горячим.

Спагетти в чесночном масле с петрушкой

Спагетти в чесночном масле с петрушкой подают как гарнир к рыбе или мясу
compoferrum.ru

Это необычное блюдо будет отличным гарниром к отварному или тушеному мясу / рыбе.

Ингредиенты

  • Спагетти – 250 г

  • Большой пучок петрушки

  • Чеснок – 5 зубчиков

  • Сливочное масло – 40 г

  • Растительное масло – 50 мл

  • Соль и свежемолотый перец по вкусу

Приготовление

  1. Отварить пасту в хорошо посоленной воде, немного недоваривая до полной готовности. Откинуть на дуршлаг, чтобы дать стечь жидкости.

  2. В большом сотейнике на смеси масел обжарить измельченный чеснок. Можно нарезать его тонкими дольками или пропустить через чеснокодавку.

  3. Выложить пасту в сотейник, добавить специи и подсолить.

  4. Присыпать свежей порезанной петрушкой, прогреть и подавать макароны к столу.

Спагетти с грибами и шпинатом

Спагетти с грибами и шпинатом подают, посыпав тертым сыром и кольцами красного перца чили
rightfood.net

Ингредиенты

  • Спагетти – 200 г

  • Масло сливочное – 28 г

  • Шампиньоны – 150 г

  • Чеснок сушеный – 2 г

  • Шпинат – 50 г

  • Сок лимонный – 1 ст. л.

  • Соль – 1 щепотка

  • Сыр – 50 г

  • Перец чили красный – по вкусу

Приготовление

  • Приготовить спагетти по инструкции, оставив около 50 г воды от варки.

  • Нарезать грибы ломтиками. Сыр натереть на мелкой терке. Листья шпината крупно нарубить.

  • Разогреть сливочное масло на сковороде, добавить грибы и пожарить. Приправить солью и сушеным чесноком, добавить шпинат и готовить еще минуту.

  • К грибам и шпинату добавить пасту, сок лимона, добавить натертый сыр, влить остаток воды от варки макарон. Хорошо перемешать, снять с огня.

  • Готовое блюдо подавать теплым, посыпав тертым сыром и кольцами красного перца чили.

Ранее OBOZREVATEL публиковал простой и вкусный рецепт яблочного пирога от Лизы Глинской.

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