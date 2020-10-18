Всемирный день конфет 2020: забавные картинки и поздравления с праздником
Всемирный день конфет отмечается ежегодно 18 октября. В этот день принято поздравлять всех, кто не равнодушен к шоколаду и другим всевозможным сладостям.
К празднику OBOZREVATEL публикует поздравления, смс, забавные картинки, открытки и видео.
С Днем конфет: смс и стихи
Сегодня вам желаем съесть конфеток много,
Чтоб вспоминать этот день очень долго,
Купите сладостей целый кулек,
Чтоб запастись конфетами впрок!
Сладкого ведь много не бывает,
И каждый сладкоежка об этом знает,
Не экономьте на конфетах! Это ваше настроение!
Вот такое в День конфет вам поздравление!
***
Цукерки – супер частування
І просто так, і в день народження.
До будь-якого свята і в будні
Вони доречні добрим людям!
***
Чтоб жилось как можно слаще
Ты конфеты принимай,
На подарок этот сладкий
Что есть силы налегай.
Кушай смело, с аппетитом
Бой фигуре смело дай,
Этим антидепрессантом
Настроение поднимай.
***
Друзі! День цукерок! Це ж треба!
Таке солодке свято придумати для нас!
Вдосталь наїмося ми сьогодні шоколаду,
З цією подією вітаємо й вас!
Насолоджуйтесь життям разом з цукерками,
Попрощайтеся на день з усіма дієтами,
Нехай вам буде радісно й солодко,
І нехай у кожного в кишені буде шоколадка!
***
Что у вас сегодня на обед?
Ну, конечно, килограмм конфет!
К конфеткам заварите сладенький чаёк,
В прекрасном настроении пройдет твой денёк!
И не сомневайся, без конфет ты пропадешь,
А в конфетах смысл жизни ты найдешь,
Разливай по чашечкам чай,
И коробочку конфеток скорее открывай!
***
"Чупа-чупс" на палочке, или "Бурундучок",
"Коровка", "Снежок", "Мелодия", "Рачок",
Для вас сегодня в россыпь и поштучно,
День конфет на дворе потому что!
Ешьте, сосите, грызите, и угощайтесь,
Если немного поправитесь, вы не смущайтесь,
Во рту у вас сегодня сладко быть должно,
А на душе – приятно, светло, и хорошо!
Забавные картинки и открытки
Всемирный день конфет: видео с поздравлениями
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что заставляет человека есть сладости.
По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.