Всемирный день конфет 2020: забавные картинки и поздравления с праздником

Всемирный день конфет отмечается ежегодно 18 октября. В этот день принято поздравлять всех, кто не равнодушен к шоколаду и другим всевозможным сладостям.

К празднику OBOZREVATEL публикует поздравления, смс, забавные картинки, открытки и видео.

С Днем конфет: смс и стихи

Сегодня вам желаем съесть конфеток много,

Чтоб вспоминать этот день очень долго,

Купите сладостей целый кулек,

Чтоб запастись конфетами впрок!

Сладкого ведь много не бывает,

И каждый сладкоежка об этом знает,

Не экономьте на конфетах! Это ваше настроение!

Вот такое в День конфет вам поздравление!

***

Цукерки – супер частування

І просто так, і в день народження.

До будь-якого свята і в будні

Вони доречні добрим людям!

***

Чтоб жилось как можно слаще

Ты конфеты принимай,

На подарок этот сладкий

Что есть силы налегай.

Кушай смело, с аппетитом

Бой фигуре смело дай,

Этим антидепрессантом

Настроение поднимай.

***

Друзі! День цукерок! Це ж треба!

Таке солодке свято придумати для нас!

Вдосталь наїмося ми сьогодні шоколаду,

З цією подією вітаємо й вас!

Насолоджуйтесь життям разом з цукерками,

Попрощайтеся на день з усіма дієтами,

Нехай вам буде радісно й солодко,

І нехай у кожного в кишені буде шоколадка!

***

Что у вас сегодня на обед?

Ну, конечно, килограмм конфет!

К конфеткам заварите сладенький чаёк,

В прекрасном настроении пройдет твой денёк!

И не сомневайся, без конфет ты пропадешь,

А в конфетах смысл жизни ты найдешь,

Разливай по чашечкам чай,

И коробочку конфеток скорее открывай!

***

"Чупа-чупс" на палочке, или "Бурундучок",

"Коровка", "Снежок", "Мелодия", "Рачок",

Для вас сегодня в россыпь и поштучно,

День конфет на дворе потому что!

Ешьте, сосите, грызите, и угощайтесь,

Если немного поправитесь, вы не смущайтесь,

Во рту у вас сегодня сладко быть должно,

А на душе – приятно, светло, и хорошо!

Забавные картинки и открытки

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Картинка в День конфет

Открытка ко Дню конфет

С Днем конфет: прикольное поздравление Pinterest

День конфет 2020: прикольная картинка Pinterest

Всемирный день конфет: видео с поздравлениями

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что заставляет человека есть сладости.

По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.