Всемирный день блондинок: что известно о необычном празднике

В последний день весны светловолосая часть женского населения отмечает свой праздник. Так, 31 мая в мире поздравляют блондинок.

OBOZREVATEL собрал информацию о том, кто, где и когда стал инициатором Всемирного дня блондинок.

Всемирный день блондинок 2019

История возникновения праздника

Всемирный день блондинок — праздник относительно молодой. Впервые о нем услышали 9 июня 2001 года в США. Там группа блондинок-адвокатов решила пойти против стереотипов и доказать коллегами-мужчинам, что в профессии они ничем не хуже. В знак защиты своих интересов и желания доказать миру, что блондинки могут быть не только красивыми, но и умными, они и основали этот день.

Фрагмент фильма "Блондинка в законе"

Впрочем, существует и еще одна версия возникновения дня, посвященного светловолосым красавицам. Так, отправной точной для него могла стать комедийная лента "Блондинка в законе" с Риз Уизерспун в главной роли. Премьера состоялась незадолго до объявления праздника, 26 июня 2001 года.

Первое празднование прошло на отлично, а впоследствии такую инициативу подхватили во всем мире. Дата празднования тоже сместилась на несколько дней и окончательно зафиксировалась в календаре на 31 мая.

Марш блондинок в Латвии

В мире в этот день организуют различные парады, конкурсы и даже придумывают премии, которыми награждают представительниц натурального блонда.

Факты исследователей

Ученые утверждают, что натуральный блонд сегодня очень большая редкость. А к 2202 году на Земле вообще может не остаться настоящих блондинок. По данным исследователей, в течение 50 лет количество блондинок сократилось с 49% до 14% от общей численности населения планеты.

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