Всемирная неделя грудного вскармливания: 5 удивительных фактов о женском молоке

Всемирная неделя грудного вскармливания отмечается ежегодно с 1 по 7 августа. Она была учреждена в 1990 году по инициативе ВОЗ с целью информировать женщин о пользе грудного вскармливания – лучшего способа обеспечить новорожденного ребенка нужными ему веществами.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил пять удивительных фактов о женском молоке.

1. Точный состав грудного молока неизвестен

Наукой установлено, что молоко женщины содержит белки, жиры, углеводы, бифидо- и лактобактерии, витамины, минералы, иммунные факторы и факторы роста, ферменты, гормоны. Но самый загадочный компонет – олигосахариды, которые впервые обнаружили в 1929 году.

Именно они отвечают за активизацию иммунитета матери и ребенка. Из около тысячи этих нутриентов учеными расшифровано лишь двести, а синтезировать и воспроизводить научились на данный момент только два из них.

Точный состав грудного молока неизвестен Pexels

2. Грудное молоко дает иммунитет ребенку

Лейкоциты и иммуноглобулины, которые содержатся в грудном молоке, передают ребенку "пассивный иммунитет", защищающий его от инфекций. А если ребенок или его мать заболели (имеются в виду типичные ОРВИ), состав грудного молока сразу же меняется. Так, в нем становится больше иммуноглобулинов и лейкоцитов, которые борются с инфекцией. А во время болезни матери антитела в грудном молоке способствуют выработке интерферона у самого малыша.

3. Убийца раковых клеток

Около десяти лет назад в грудном молоке был обнаружен элемент, убивающий раковые клетки. Он получил название "Гамлет" (от англ. аббревиатуры Human Alpha-lactalbumin Made LEthal to Tumor cells). Так, доказано, что "Гамлет" способен уничтожать 40 видов злокачественных клеток. При этом он безопасен для здоровых.

Грудное молоко дает иммунитет ребенку Pexels

4. Состав грудного молока меняется

Состав грудного молока постоянно меняется, подстраиваясь под потребности ребенка. Он зависит от времени суток, частоты кормления, рациона матери, состояния ее здоровья и возраста ребенка.

Так, сначала новорожденный получает молозиво, которое имеет высокую энергетическую ценность и заселяет кишечник малыша необходимыми бактериями. Через несколько дней оно превращается в "переходное молоко", которое содержит больше лактозы и меньше белка.

Спустя две недели после родов ребенок получает уже "зрелое" грудное молоко, по своему составу соответствующее его нуждам. Во время кормления состав молока тоже меняется: сначала малышу поступает менее жирное "переднее молоко", а в конце кормления – "заднее", более жирное и богатое питательными веществами.

Состав грудного молока постоянно меняется Pexels

5. Грудное вскармливание поддерживает формы

Кормящая женщина дополнительно расходует около 300-700 килокалорий в сутки. Поэтому многие мамы резко худеют без диет и спортзала в первые месяцы после рождения ребенка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был найден простой способ улучшить зрение: поможет красный свет.