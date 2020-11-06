Всех скорбящих радость: в чем помогает икона, что можно и что нельзя делать 6 ноября

Православная церковь в пятницу, 6 ноября, отмечает День иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость".

На этом образе изображена Дева Мария в окружении бедствующих людей, а также ангелов, совершающих благодеяния. OBOZREVATEL предлагает узнать, каких традиций верующие придерживаются в этот день.

История иконы Божьей Матери "Всеx скорбящих Радость"

Чудотворный образ прославился в 1688 году. Тогда с его помощью в Преображенской церкви получила исцеление родная сестра патриарха Московского Иова Евфимия Папина. По преданию, женщина не вставала с постели и однажды, во время молитвы Богородице, услышала голос: "Евфимия, отчего в страдании твоем не прибегаешь ты к общей Целительнице всех?"

На вопрос изумленной больной о том, где ей найти такую Целительницу, голос ответил: "Есть в храме Преображения Сына Моего образ Мой, именуемый "Всех скорбящих Радость". Стоит он на левой стороне в трапезе, где обыкновенно становятся женщины. Призови к себе из этой церкви священника с этим образом, и когда он отслужит молебен с водосвятием, ты получишь исцеление. Не забывай же тогда Моего к тебе милосердия и исповедуй его в прославление имени Моего". После молебна женщина выздоровела. Впоследствии икона являла еще много чудесных исцелений.

Чудотворная икона Божьей Матери "Всеx скорбящих Радость" была прославлена в 1688 году pravmir.ru

В чем помогает "Всех скорбящих радость"

Верующие молятся "Скорбящей Божьей Матери" об утешении в нужде, скорбях и печалях, при неизлечимых болезнях и душевном смятении, о вразумлении близких, потерявших верный путь, облегчении душевных страданий.

Также у иконы "Всех скорбящих радость" просят Богородицу о избавлении от нищеты и пополнении продовольственных запасов, избавлении от наркотической зависимости и алкоголизма, о решении сложных ситуаций на работе, покровительстве сирот и убогих, защите от врагов.

Верующие молятся "Скорбящей Божьей Матери" об утешении в нужде, скорбях и печалях, при неизлечимых болезнях и душевном смятении Pinterest

Традиции праздника

6 ноября верующие посещают храм, чтобы помолиться у чудотворного образа.

С этого дня девушки устраивали зимние посиделки. При свете лучины, которую ставили в светец (специальное укрепление), ткали и пряли. Отсюда и пошло второе название праздника.

Собирались почти каждый вечер, кроме канунов больших праздников и суббот. Во время работы развлекали себя пением и страшными историями.

Посиделки устраивали, как правило, в большом доме, хозяйкой которого чаще всего была пожилая вдова. Ей платили деньги, собранные в складчину, или помогали по хозяйству. Хозяйка ставила самовар, а девушки приносили с собой выпечку.

Когда работа была закончена, к девушкам присоединялись деревенские парни. Начинались песни, танцы и другие развлечения.

6 ноября верующие посещают храм, чтобы помолиться у чудотворного образа "Всеx скорбящих радость" Pixabay

Приметы 6 ноября

Если лучина трещала – ожидался мороз. Искрила, но не загоралась, – к оттепели.

Какая погода 6 ноября, такая и 6 апреля.

Вороны собираются в стаи – к снегопаду.

Снег в начале ноября обещает теплую зиму.

Примета на 6 ноября: снег обещает теплую зиму Pixabay

Что нельзя делать 6 ноября

Ругаться, злиться, конфликтовать, сквернословить, допускать дурные помыслы, желать кому-либо зла.

Небрежно обращаться с посудой и другими хрупкими вещами. Разбить что-то считалось дурным знаком.

Брать угощение от противоположного пола, если оно вам не по душе. Согласно поверью, таким образом человека могут приворожить.

Молитва у иконы "Всех скорбящих радость"

Надеждо ненадежных, сило безпомощных, пристанище обуреваемых, покрове напаствуемых, заступление обидимых, хлебоманно, услаждающая алчущих, нектаре небеснаго упокоения жаждущих, Мати преблагословеннаго Бога, преблагословенная и пренепорочная Дево! К Тебе единой прибегаю, к Твоему покрову вседушно преклоняю колена, Владычице. Не презри плача и слез, утехо плачущих! Аще ужасает мя мое недостоинство и окаянство моих грехов, но уверяет мя цельбоносный сей образ, на немже благодать Твою и силу, яко неисчерпаемое море, вижду: слепых прозревших, скачущих хромых, странствующих аки под сению Твоего призрения Матерне упокоенных и по всякому прошению благоизобильствующих: на оных помилования образ взирая, прибегох, слеп сый душевныма очима и хром душевными чувствы. О, свете незаходимый! Просвети и исправи мя: веси всякую мою скорбь, веси всякую беду: не презри моления моего, о Полезнодательнице! Не возгнушайся мене грешнаго, не презри мене сквернаго: вем, яко вся можеши, елика волиши, о добрая надеждо моя, упование мое от сосцу матере моея. К Тебе привержен есмь от чрева матере моея, Тебе оставлен есмь: не остави мене, не отступи от мене ныне, и присно и во веки веков. Аминь.

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