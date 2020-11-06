Всех скорбящих радость: в чем помогает икона, что можно и что нельзя делать 6 ноября

Православная церковь в пятницу, 6 ноября, отмечает День иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость".

На этом образе изображена Дева Мария в окружении бедствующих людей, а также ангелов, совершающих благодеяния. OBOZREVATEL предлагает узнать, каких традиций верующие придерживаются в этот день.

Чудотворный образ прославился в 1688 году. Тогда с его помощью в Преображенской церкви получила исцеление родная сестра патриарха Московского Иова Евфимия Папина. По преданию, женщина не вставала с постели и однажды, во время молитвы Богородице, услышала голос: "Евфимия, отчего в страдании твоем не прибегаешь ты к общей Целительнице всех?"

На вопрос изумленной больной о том, где ей найти такую Целительницу, голос ответил: "Есть в храме Преображения Сына Моего образ Мой, именуемый "Всех скорбящих Радость". Стоит он на левой стороне в трапезе, где обыкновенно становятся женщины. Призови к себе из этой церкви священника с этим образом, и когда он отслужит молебен с водосвятием, ты получишь исцеление. Не забывай же тогда Моего к тебе милосердия и исповедуй его в прославление имени Моего". После молебна женщина выздоровела. Впоследствии икона являла еще много чудесных исцелений.

Верующие молятся "Скорбящей Божьей Матери" об утешении в нужде, скорбях и печалях, при неизлечимых болезнях и душевном смятении, о вразумлении близких, потерявших верный путь, облегчении душевных страданий.

Также у иконы "Всех скорбящих радость" просят Богородицу о избавлении от нищеты и пополнении продовольственных запасов, избавлении от наркотической зависимости и алкоголизма, о решении сложных ситуаций на работе, покровительстве сирот и убогих, защите от врагов.

6 ноября верующие посещают храм, чтобы помолиться у чудотворного образа.

С этого дня девушки устраивали зимние посиделки. При свете лучины, которую ставили в светец (специальное укрепление), ткали и пряли. Отсюда и пошло второе название праздника.

Собирались почти каждый вечер, кроме канунов больших праздников и суббот. Во время работы развлекали себя пением и страшными историями.

Посиделки устраивали, как правило, в большом доме, хозяйкой которого чаще всего была пожилая вдова. Ей платили деньги, собранные в складчину, или помогали по хозяйству. Хозяйка ставила самовар, а девушки приносили с собой выпечку.

Когда работа была закончена, к девушкам присоединялись деревенские парни. Начинались песни, танцы и другие развлечения.

Если лучина трещала – ожидался мороз. Искрила, но не загоралась, – к оттепели.

Какая погода 6 ноября, такая и 6 апреля.

Вороны собираются в стаи – к снегопаду.

Снег в начале ноября обещает теплую зиму.

Ругаться, злиться, конфликтовать, сквернословить, допускать дурные помыслы, желать кому-либо зла.

Небрежно обращаться с посудой и другими хрупкими вещами. Разбить что-то считалось дурным знаком.

Брать угощение от противоположного пола, если оно вам не по душе. Согласно поверью, таким образом человека могут приворожить.

Надеждо ненадежных, сило безпомощных, пристанище обуреваемых, покрове напаствуемых, заступление обидимых, хлебоманно, услаждающая алчущих, нектаре небеснаго упокоения жаждущих, Мати преблагословеннаго Бога, преблагословенная и пренепорочная Дево! К Тебе единой прибегаю, к Твоему покрову вседушно преклоняю колена, Владычице. Не презри плача и слез, утехо плачущих! Аще ужасает мя мое недостоинство и окаянство моих грехов, но уверяет мя цельбоносный сей образ, на немже благодать Твою и силу, яко неисчерпаемое море, вижду: слепых прозревших, скачущих хромых, странствующих аки под сению Твоего призрения Матерне упокоенных и по всякому прошению благоизобильствующих: на оных помилования образ взирая, прибегох, слеп сый душевныма очима и хром душевными чувствы. О, свете незаходимый! Просвети и исправи мя: веси всякую мою скорбь, веси всякую беду: не презри моления моего, о Полезнодательнице! Не возгнушайся мене грешнаго, не презри мене сквернаго: вем, яко вся можеши, елика волиши, о добрая надеждо моя, упование мое от сосцу матере моея. К Тебе привержен есмь от чрева матере моея, Тебе оставлен есмь: не остави мене, не отступи от мене ныне, и присно и во веки веков. Аминь.

Ранее OBOZREVATEL публиковал православный календарь на ноябрь 2020 года: верующие отмечают несколько важных церковных праздников.