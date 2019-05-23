Вознесение Господне-2019: традиции и что нельзя делать 6 июня

6 июня православные христиане будут отмечать важный праздник - Вознесение Господне. Согласно Евангелию, Иисус Христос после своего воскрешения больше месяца пребывал на земле среди своих учеников и паствы. А по истечении этого срока он собрал апостолов благословил их и во плоти вознесся на небо.

Тогда же собравшимся явились два ангела и провозгласили, что Христос спустя время так же снова придет на землю, чтобы судить живых и мертвых. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, что нельзя делать в этот праздник.

Вознесение - праздник с "плавающей" датой, которая зависит от Пасхи, выпадает на 40-й день после Светлого воскресенья и всегда приходится на четверг. В 2019 году православную Пасху отметили 28 апреля, соответственно, Вознесение будет 6 июня.

Вознесение Господне: что нельзя делать в этот день

Нельзя делать уборку по дому и другую работу. Этот день лучше провести в тихом семейном кругу.

В Вознесение нужно соблюдать в душе мир и спокойствие. Стоит не ссориться с близкими.

В этот день нельзя произносить фразу "Христос Воскрес", поскольку в Вознесение из храмов выносят Плащаницу.

В Вознесение Господне нельзя думать о плохом. Вместо этого советуют вспомнить умерших родственников.

В старину запрещалось плевать и бросать мусор на улице, так как "можно попасть в Христа, который приходит в дома под видом нищих".

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