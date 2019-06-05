Вознесение Господне-2019: приметы и запреты на праздник

6 июня 2019 года православные христиане отмечают Вознесение Господне. Существует целый список запретов в этот день.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о приметах, на которые стоит обратить внимание, а также, что категорически нельзя делать.

Народные приметы на Вознесение Господне

Приметы традиционно связаны с погодой и здоровьем. Например утренняя роса в этот день считается целебной. Если пройтись босиком, можно избавиться от разных болезней.

dskkfrfkbyf.blogspot.com Вознесение Господне

Если на Вознесение пришла жара, значит можно купаться в любых водоемах и не бояться простуды. А вот холод и дождь означают, что урожай будет плохим, домашний скот заболеет. Более того, такая погода предвещала дожди на протяжении шести недель.

Зато солнечная погода наоборот давала знак земледельцам сеять злаки, потому что урожай будет хорошим.

Также славяне считали, что куриное яйцо, снесенное в этот день, будет оберегать дом. Для этого его оставляли на чердаке.

Что нельзя делать на Вознесение Господне

Вознесение Христа pixabay

Тяжелая работа в этот день строго запрещена. В частности, нельзя убирать, стирать, готовить, гладить одежду, шить или вязать. Работы на огороде тоже нужно исключить.

Ссориться, сквернословить и злиться также нельзя. В этот день нужно полностью успокоиться и посвятить время Богу.

"Христос Воскрес!" говорить запрещено. Пасхальный период уже завершился, к тому же в этот день из храмов выносят Плащаницу – ткань с изображением тела Христа в гробу.

Также нельзя отказывать кому-либо в праздник. Нужно подать милостыню тем, кто просит, или помогать, если в этом кто-то нуждается.

В этот день запрещено употреблять алкоголь, курить, заниматься чревоугодием и сексом, а также чрезмерно веселиться.

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