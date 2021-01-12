Вождение козы на Маланки 13 января: что означает этот обряд

В традиционной украинской культуре в день Маланки, который отмечается 13 января, был популярным обряд вождения козы.

Это нужно делать в Щедрый вечер рассказала "НВ" этнолог, эксперт Музея Гончара Ярослава Музыченко. По ее словам, на праздничном столе в этот вечер должна быть кутья, блины из мяса, колбасы, молочные блюда, лапша с молоком.

Сам же обряд вождения козы символизировал богатство и изобилие, богатый урожай. Парня переодевали в козу, надевая на него вывернутый наизнанку кожух и маску. Его водили от дома к дому, разыгрывая сценки по следующему сценарию: коза была неким божеством – она приходила, умирала, потом появлялась знахарка или врач, которые ее поднимали и воскрешали.

Щедрый вечер отмечают в канун Старого Нового года prolviv.com

Кроме того, популярными были маски кота, медведя, так называемой гороховая лошадь. Все эти обряды были направлены на то, чтобы изгнать зиму и встречать скорое приближение весны.

Напомним, в 2021 году Старый Новый год украинцы будут встречать в ночь со среды на четверг. Официального выходного в этот день нет, но многие по старой традиции собираются за столом, чтобы провести ушедший год. Одна из самых известных и до сих пор соблюдаемых традиций – это приготовление Щедрой кутьи. Также со Старым Новым годом украинцы с давних времен связывали суеверия и приметы, OBOZREVATEL собрал главные из них.

Также, что можно и что нельзя делать в Щедрый вечер, а также об истории праздника читайте в нашем материале.

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