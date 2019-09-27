Воздвижение Креста Господня: что категорически запрещено делать

В пятницу, 27 сентября, православные отмечают один из крупнейших праздников – Воздвижение Честного Креста Господня.

В народе существовало поверье, что в этот день добро борется со злом. Как и в любой церковный праздник, существуют определенные традиции и запреты, которых стоит придерживаться. OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что категорически нельзя делать.

Что нельзя делать на Воздвижение Креста Господня

Воздвижение Креста Господня - запреты pravoslavie

Одним из главных запретов является тяжелая и грязная работа, к которой относятся уборка, стирка, шитье и прочие домашние дела. Лучше с ними справиться заранее либо перенести на другой день.

Любые начинания тоже попадают под запрет. По поверьям, все начатое на Воздвижение закончится плохо и пойдет не по плану.

Также нельзя ходить в лес. В народе говорили, что человек уже не вернется, если попадется на глаза лешему, который пересчитывает животных. По другой версии, в этот день закрывается земля – змеи, ужи и другие пресмыкающиеся прячутся, а также в спячку залегают медведи. Все это может навлечь опасность на странника в лесу.

Воздвижение Креста Господя - ходить в лес запрещено pixabay

Держать дверь открытой настежь также запрещено. Это связано со вторым пунктом – змеи могут заползти, ища место для зимовки.

Строго запрещено, как и в любой церковный праздник, ругаться, выяснять отношения или держать на кого-то зло. Во-первых, это большой грех. Во-вторых, все плохое обязательно вернется.

Последним запретом в этот день является потребление мяса, рыбы, молочных продуктов и яиц. Дело в том, что на Воздвижение соблюдается строгий однодневный пост.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, как можно поздравить близких с Воздвижением Креста Господня. Также сообщалось, какие еще отмечаются праздники 27 сентября, и кто родился в этот день.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся