Воздвижение 2020: что обязательно нужно сделать в праздник

Воздвижение Креста Господня отмечается 27 сентября. Этот праздник посвящен двум событиям: обретению Креста, на котором был распят Спаситель, и возвращению святыни из плена в Персии.

OBOZREVATEL рассказывает, каких традиций верующие придерживаются в этот день.

Воздвижение 2020: что нужно сделать

Посетить церковь. В ночь на 27 сентября в храмах проводится всенощное бдение, попасть на которое стараются все верующие.

Поблагодарить Бога за спасение. Также можно попросить о здравии для себя и близких.

Соблюдать строгий пост – нельзя есть мясо, рыбу, молоко, яйца и блюда из них, даже если праздник приходится на воскресенье.

Подарить ребенку крестик. Считается, что золотой или серебряный крестик, купленный на Воздвижение, будет оберегать своего владельца, даже если тот оставит его дома.

Очистить дом: свечами, купленными в церкви, крестят углы, читая молитву "Отче наш". Также кресты рисуют мелом на дверях и в углах. Издавна считалось, что установленный или нарисованный на Воздвижение крест будет оберегать дом от неприятностей.

Закончить работы на земле. Воздвижение считалось днем последней встречи осени, поэтому к 27 сентября традиционно оканчивали уборку в огородах и укрывали растения для защиты от морозов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать на Воздвижение Креста Господнего, а также как стоит молиться в праздник.