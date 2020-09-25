Воздвижение 2020: что обязательно нужно сделать в праздник

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Праздники
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На Воздвижение Креста Господня верующие стараются посетить церковь

Воздвижение Креста Господня отмечается 27 сентября. Этот праздник посвящен двум событиям: обретению Креста, на котором был распят Спаситель, и возвращению святыни из плена в Персии.

OBOZREVATEL рассказывает, каких традиций верующие придерживаются в этот день.

Воздвижение 2020: что нужно сделать

  • Посетить церковь. В ночь на 27 сентября в храмах проводится всенощное бдение, попасть на которое стараются все верующие.

  • Поблагодарить Бога за спасение. Также можно попросить о здравии для себя и близких.

  • Соблюдать строгий пост – нельзя есть мясо, рыбу, молоко, яйца и блюда из них, даже если праздник приходится на воскресенье.

  • Подарить ребенку крестик. Считается, что золотой или серебряный крестик, купленный на Воздвижение, будет оберегать своего владельца, даже если тот оставит его дома.

  • Очистить дом: свечами, купленными в церкви, крестят углы, читая молитву "Отче наш". Также кресты рисуют мелом на дверях и в углах. Издавна считалось, что установленный или нарисованный на Воздвижение крест будет оберегать дом от неприятностей.

  • Закончить работы на земле. Воздвижение считалось днем последней встречи осени, поэтому к 27 сентября традиционно оканчивали уборку в огородах и укрывали растения для защиты от морозов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать на Воздвижение Креста Господнего, а также как стоит молиться в праздник.

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