Внебрачные романы и самобытность – что известно о Пантелеймоне Кулише

Его знают как автора первого исторического романа "Черная рада", как переводчика Библии, как редактора украинского журнала "Основа". Впрочем, это далеко не весь перечень достижений гениального деятеля.

Новости Google посвятил дудл известному украинскому писателю

Пантелеймон Кулиш – выдающийся украинский писатель, автор украинского алфавита, одна из самых ярких фигур национально-культурного возрождения в Украине в XIX веке. В среду, 7 августа, исполнилось 200 лет со дня его рождения.

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OBOZREVATEL подготовил информацию о малоизвестных аспектах жизни украинского деятеля.

Страстная натура – личные качества Пантелеймона Кулиша

Колоритная фигура своего времени и чрезвычайно одаренная личность. Во взглядах на жизнь Кулиша трудно назвать человеком компромиссов, впрочем иногда его взгляды отличались драматической противоречивостью.

Настойчивость и твердость – это те черты характера, которые помогали художнику сохранить самобытность, духовное достояние, традиции и культуру украинского народа. Страсть и пыл ко всему, начиная от работы и заканчивая личной жизнью. Сам же Пантелеймон Кулиш относил себя к тем, кто призван служить высшим идеалам.

Тяжелый крест быть женой Кулиша

В возрасте 28 лет Пантелеймон Кулиш женился на сестре своего киевского товарища Василия Белозерского Александре. Позже она стала известной украинской писательницей, свои произведения публиковала под псевдонимом Анна Барвинок.

Кулишу казалось, что он проживает жизнь без любви, несмотря на многочисленные внебрачные любовные романы, которые ему приписывают. Один из самых громких романов в литературе касается именно Кулиша. Так, любовная история с Марией Вилинской-Маркович, которая известна в украинской литературе под псевдонимом Марко Вовчок, привела художника к затяжной депрессии и душевным разочарованиям.

Брак с Александрой Белозерской и разочарование в женщинах не мешали Кулишу влюбляться и увлекаться женщинами снова и снова. Не стеснялся он соблазнять даже жен своих друзей.

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