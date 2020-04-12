Вербное воскресенье 2020: лучшие поздравления, видео и открытки
Православные 12 апреля отмечают большой праздник – Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим.
В этот день верующие вспоминают, как Иисус Христос въехал на осле в Иерусалим, а народ приветствовал его пальмовыми ветвями – так издавна встречали победителей. К Вербному воскресенью OBOZREVATEL публикует лучшие поздравления в стихах и прозе, видео и открытки.
Вербное воскресенье 2020: поздравления в стихах и прозе
Воскресенье Вербное к нам пришло,
И тепло весеннее принесло,
В храмы православные все идут,
Веточки вербы святить несут.
Пусть благословение придет в Ваш дом,
Пусть здоровья, радости будет много в нём,
Пусть сбывается заветная мечта,
Благополучия Вам и семейного тепла.
***
Торкнусь пухнастим котиком сіреньким,
Торкнусь тебе легесенько вербою,
Готуйся зустрічати світлу Пасху,
Великдень йде до нас з тобою!
***
Сегодня день особенный такой –
Отмечен и покоем, и весельем.
Всех христиан, в прекрасный день святой,
Мы поздравляем с вербным воскресеньем!
Пусть будет мир и радость на земле,
Пусть крепнут семьи, подрастают дети,
Пускай у всех получится людей
Стать самыми счастливыми на свете!
***
Світла Вербниця настала,
Радість нам подарувала,
Край доріг і біля річки
Вкрились котиком вербички.
Галузочки посвятили,
Діток розуму навчили,
Щоб здоровими зростали,
Маму з батьком шанували!
***
Господь нас всіх благословить сьогодні,
Міцним здоров’ям, морем благ земних,
І гілочки верби мов рушники квітчасті,
Христові тихо стеляться до ніг!
***
Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть вербовая ветка принесет Вам здоровье, бодрость, долголетие и благополучие. Пусть дом покинет все плохое, а мир и любовь будут всегда с Вами!
***
Вітаю тебе з чудовим святом і бажаю у Вербну неділю пам’ятати про те, що найважливіше в житті. Це любов до близьких, вміння прощати, бажання бути поруч з рідними у важку хвилину. Нехай це свято очистить наші душі і серця, відкривши їх для всього найкращого!
Поздравления с Вербным воскресеньем: открытки
Вербное воскресенье 2020: видео с поздравлениями
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По материалам: "КП", pozdravik.ru, pozdravok.ru.