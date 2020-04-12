Вербное воскресенье 2020: как правильно отметить и что категорически нельзя делать
В 2020 году Вербное воскресенье православные христиане отмечают 12 апреля.
Как известно, дата этого праздника меняется из года в год и приходится на последнее воскресенье перед Пасхой. Как правильно, следуя традициям, отметить Вербное воскресенье и что категорически нельзя делать в этот день, рассказывает OBOZREVATEL.
Вербное воскресенье: традиции праздника
Церковное название Вербного воскресенья – Вход Господень в Иерусалим или неделя ваий (от греческого названия пальмы). В Украине название праздника изменили, поскольку в наших широтах пальмы не растут.
В Вербное воскресенье верующие вспоминают, как Спаситель въехал в Иерусалим на осле (символе мира), а народ приветствовал его пальмовыми ветвями – так в старину встречали победителей.
В Вербное воскресенье верующие поздравляют друг друга с праздником, а также посещают церковную службу, где после святят веточки вербы.
Считается, что освященная верба охраняет дом от пожаров и наводнений, а хозяевам дарит здоровье и защищает от болезней и неудач.
В Украине существует традиция в Вербное воскресенье несильно бить друг друга освященной вербой со словами: "Не я бью, верба бьет!". Говорят, этот обычай дарит человеку здоровье и благополучие.
Также с целью оздоровления в некоторых регионах принято съедать девять вербовых почек.
Освященные ветви вербы следует хранить в доме целый год – до следующего Вербного воскресенья. Веточки хранят возле икон, а иногда высаживают.
Вербное воскресенье желательно посвятить духовному развитию и подготовиться к строгой Страстной неделе.
Что нельзя делать в Вербное воскресенье
В Вербное воскресенье под запретом физический труд, нельзя убирать, шить, готовить.
Также стоит отказаться от активных развлечений, похода в увеселительные заведения и употребления алкоголя. Разрешается лишь выпить немного вина.
Поскольку в Вербное воскресенье продолжается Великий пост, нельзя есть продукты животного происхождения (кроме рыбы).
Нельзя в праздник также ссориться и отказывать в просьбах.
Существует примета, согласно которой в Вербное воскресенье нельзя расчесывать волосы.
Приметы в Вербное воскресенье
С вербой в народе связано много примет и поговорок: "Скотину выгоняют в поле в первый раз вербой с Вербного воскресенья", "Если вербная неделя ветряная, с утренниками, то яри хороши будут", "Не верба бьет, а старый грех", "На канун Вербного воскресенья Св. Лазарь за вербой лазил", "На вербной мороз – яровые хлеба хороши будут", "Верба распутицу ведет, гонит с реки последний лед".
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