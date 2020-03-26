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26 марта • обновлено в 22:36
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Вербное воскресенье 2020: как правильно отметить и что категорически нельзя делать

2.3т
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В 2020 году Вербное воскресенье православные христиане отмечают 12 апреля.

Как известно, дата этого праздника меняется из года в год и приходится на последнее воскресенье перед Пасхой. Как правильно, следуя традициям, отметить Вербное воскресенье и что категорически нельзя делать в это день, рассказывает OBOZREVATEL.

Вербное воскресенье 2020: как отметить и что нельзя делать

Вербное воскресенье 2020: как отметить и что нельзя делать

Pixabay

Вербное воскресенье: традиции праздника

Церковное название Вербного воскресенья – Вход Господень в Иерусалим или неделя ваий (от греческого названия пальмы). В Украине название праздника изменили, поскольку в наших широтах пальмы не растут.

В Вербное воскресенье верующие вспоминают, как Спаситель въехал в Иерусалим на осле (символе мира), а народ приветствовал его пальмовыми ветвями – так в старину встречали победителей.

Джотто. Капелла Скровеньи, фреска

Джотто. Капелла Скровеньи, фреска

wikipedia.org

В Вербное воскресенье верующие поздравляют друг друга с праздником, а также посещают церковную службу, где после святят веточки вербы.

Считается, что освященная верба охраняет дом от пожаров и наводнений, а хозяевам дарит здоровье и защищает от болезней и неудач.

В Украине существует традиция в Вербное воскресенье несильно бить друг друга освященной вербой со словами: "Не я бью, верба бьет!". Говорят, этот обычай дарит человеку здоровье и благополучие.

Вербное воскресенье 2020: традиции

Вербное воскресенье 2020: традиции

Pixabay

Также с целью оздоровления в некоторых регионах принято съедать девять вербовых почек.

Освященные ветви вербы следует хранить в доме целый год – до следующего Вербного воскресенья. Веточки хранят возле икон, а иногда высаживают.

Вербное воскресенье желательно посвятить духовному развитию и подготовиться к строгой Страстной неделе.

Вербное воскресенье 2020: как отметить

Вербное воскресенье 2020: как отметить

УНИАН

Что нельзя делать в Вербное воскресенье

В Вербное воскресенье под запретом физический труд, нельзя убирать, шить, готовить.

Также стоит отказаться от активных развлечений, похода в увеселительные заведения и употребления алкоголя. Разрешается лишь выпить немного вина.

Поскольку в Вербное воскресенье продолжается Великий пост, нельзя есть продукты животного происхождения (кроме рыбы).

Вербное воскресенье 2020: что нельзя делать

Вербное воскресенье 2020: что нельзя делать

Pixabay

Нельзя в праздник также ссориться и отказывать в просьбах.

Существует примета, согласно которой в Вербное воскресенье нельзя расчесывать волосы.

Приметы в Вербное воскресенье

С вербой в народе связано много примет и поговорок: "Скотину выгоняют в поле в первый раз вербой с Вербного воскресенья", "Если вербная неделя ветряная, с утренниками, то яри хороши будут", "Не верба бьет, а старый грех", "На канун Вербного воскресенья Св. Лазарь за вербой лазил", "На вербной мороз – яровые хлеба хороши будут", "Верба распутицу ведет, гонит с реки последний лед".

С вербой в народе связано много примет

С вербой в народе связано много примет

Pixabay

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда в Украине будет Пасха в 2020 году: дата и сколько выходных.

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Автор
Алина Мельник
Темы
Пасха Праздники Вербное воскресенье
Место
Украина
Теги
запрет традиции праздник религия церковь
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