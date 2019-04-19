Вербное воскресенье 2019: гадания и обряды праздника

21 апреля православные христиане отмечают Вербное воскресенье. Другое название этого праздника — Вход Господень в Иерусалим. В этот день с субботнего вечера до утра воскресенья в церкви идет служба.

Также, традиционно в Вербное воскресенье освящают вербу, ветки которой потом приносят домой и оставляют до следующего года. Также, существует немало обрядов и гаданий, которые принято совершать в этот день. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать некоторые из них.

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Обряды на Вербное воскресенье

Нужно легонько побить взрослого или ребенка ветками освященной вербы, приговаривая "Будь таким же сильным, как верба, таким же здоровым, как ее корни и таким же богатым, как земля" . Чтобы он был здоровым целый год.

Тем, кто страдает бессонницей веточку вербы необходимо поставить у изголовья кровати.

Считается, что тот, кто съест девять вербных сережек с освященной в ветки защитится от любой болезни.

Тем, кто хочет разбогатеть необходимо посадить в доме какое-то растение в Вербное воскресенье.

Ветки вербы в доме, освященные в церкви, будут оберегать его и хозяев от невзгод и печалей.

Гадания на Вербное воскресенье

Гадание на жениха или невесту:

Необходимо своими руками сорвать три ветки вербы с нераспустившимися почками и освятить их в храме. На каждую из веток следует привязать нитки разных цветов (красная, белая и зеленая). Поставив их в вазу, в которой должна быть вода, необходимо прочитать заговор: "Цвети, Верба, расцветай, жениха (или невесту) мне нагадай!". Если распустится ветвь, где нить красная, следует ждать в скором будущем знакомства, если зеленая, гадающему самому придется сделать первый шаг для завязывания отношений. А если зацвела ветка с белой нитью, гадающего ожидает знакомство с необычным человеком.

Гадание на свадьбу:

Три сережки вербы нужно было разжевать и уловить привкус этого "лакомства". Если он сладковатый - это к свадьбе, а если сережки с горечью оказались, то нет.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье?

Вербное Воскресенье — это великий праздник. В этот день нельзя работать. Также не стоит готовить горячие блюда.

Вербное Воскресенье празднуется в Великий Пост. Стол должен быть очень умеренным: помимо еды, дозволенной Постом, можно есть только рыбу.

В Вербное Воскресенье нельзя расчесывать волосы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, до светлого праздника Воскресения Христова (Пасха-2019) осталось уже не так много времени. Православные христиане будут отмечать его в воскресенье, 28 апреля. У католиков же праздник будет ровно на неделю раньше, в воскресенье, 21 апреля.

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