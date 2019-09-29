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29 сентября • обновлено в 23:20
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Вера, Надежда, Любовь: приметы и традиции праздника

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30 сентября в Украине и на всем постоветском пространстве отмечают праздник Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.

Их причислили к лику святых, и вот уже много лет чествуется их память. OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что в них особенного, а также, какие существуют приметы и традиции на этот праздник.

Вера, Надежда, Любовь – краткая история праздника

Вера, Надежда, Любовь и мать их София

Вера, Надежда, Любовь и мать их София

Икона Смоленского собора Новодевичего монастыря / Википедия

Они жили в Риме во II веке. Девушки вместе с матерью были христианками, хотя их окружали язычники. Император Адриан пытался склонить семью к поклонению богине Артемиде, но у него ничего не вышло. В итоге, властитель начал подвергать 12-летнюю Веру, 10-летнюю Надежду и 9-летнюю Любовь жестоким пыткам. София умерла через три дня после дочерей, сидя возли их могилы.

Вера, Надежда, Любовь и их мать София – традиции

Традиция на Веру, Надежду и Любовь - крик

Традиция на Веру, Надежду и Любовь - крик

pixabay

Этот день раньше называли "бабьим праздником". Утром было принято, чтобы женщины громко плакали, чтобы уберечь себя от ненастья. Считалось, что в течение года ничего дурного не случится, если оплакать всех близких и собственную долю.

Вера, Надежда и Любовь – приметы

  • Журавли полетели в теплые края – будут сильные морозы на Покров.

  • Гроза и гром – к длинной, но теплой осени.

  • Дождь пошел – к ранней весне.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гороскоп на 30 сентября по картам Таро предсказывает многим знакам Зодиака насыщенный на приключения день.

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