Вера, Надежда, Любовь: лучшие поздравления и открытки

30 сентября в Украине отмечают праздник – День Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.

В этот праздник принято просить друг у друга прощения и молиться святым, а также делать приятное представительницам этих имен. OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, как можно поздравить женщин с днем ангела.

Вера, Надежда, Любовь – поздравления в стихах

С Днём Веры, Надежды, Любви

И матери их Софии!

Прими поздравленья мои,

И пожеланья простые:

Пусть вера всегда с тобой будет,

Надежда опорою станет,

Любовь твоё сердце разбудит

И сердцу счастье подарит!

***

С днем Веры, Надежды, Любви и Софии!

Пускай защитят вас от горя святые,

Пусть счастья подарят побольше немного

И сделают легче любую дорогу.

Желаю, чтоб жизнь ваша радостней стала

И новыми красками чтоб заиграла.

***

В день Веры, Любви и Надежды

Сердечный тебе шлю поклон.

Пусть будет жизнь лучше, чем прежде,

Пусть будет твой дух закалён.

Желаю безбрежного счастья,

Взаимных добра и любви.

Всегда будь прекрасного частью,

Улыбки и радость дари.

Вера, Надежда, Любовь – поздравления в прозе

Сегодня именины у восхитительных женщин — Веры, Надежды, Любови и Софии. Вы как символ целомудрия, тепла и женственности. Пусть ваши святые покровительницы всегда оберегают вас от невзгод и лишений. Вера в чудо озаряет ваш путь добрыми поступками, надежда в сердце не тускнеет ни на миг, а любовь будет преданной попутчицей в течение всей жизни.

***

Всех, кто носит замечательные имена Вера, Надежда, Любовь и София спешим поздравить с Днем Ангела, желаем крепкого здоровья, спокойного сердца, мира в душе и доме, теплой дружеской компании и красивого солнечного дня. Будьте счастливы!

Вера, Надежда, Любовь – открытки

Как сообщал OBOZREVATEL, также в этот день отмечаются несколько праздников в Украине и международные события.

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