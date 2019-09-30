Вера, Надежда, Любовь: лучшие поздравления и открытки

30 сентября в Украине отмечают праздник – День Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.
В этот праздник принято просить друг у друга прощения и молиться святым, а также делать приятное представительницам этих имен. OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, как можно поздравить женщин с днем ангела.
Вера, Надежда, Любовь – поздравления в стихах
С Днём Веры, Надежды, Любви
И матери их Софии!
Прими поздравленья мои,
И пожеланья простые:
Пусть вера всегда с тобой будет,
Надежда опорою станет,
Любовь твоё сердце разбудит
И сердцу счастье подарит!
***
С днем Веры, Надежды, Любви и Софии!
Пускай защитят вас от горя святые,
Пусть счастья подарят побольше немного
И сделают легче любую дорогу.
Желаю, чтоб жизнь ваша радостней стала
И новыми красками чтоб заиграла.
***
В день Веры, Любви и Надежды
Сердечный тебе шлю поклон.
Пусть будет жизнь лучше, чем прежде,
Пусть будет твой дух закалён.
Желаю безбрежного счастья,
Взаимных добра и любви.
Всегда будь прекрасного частью,
Улыбки и радость дари.
Вера, Надежда, Любовь – поздравления в прозе
Сегодня именины у восхитительных женщин — Веры, Надежды, Любови и Софии. Вы как символ целомудрия, тепла и женственности. Пусть ваши святые покровительницы всегда оберегают вас от невзгод и лишений. Вера в чудо озаряет ваш путь добрыми поступками, надежда в сердце не тускнеет ни на миг, а любовь будет преданной попутчицей в течение всей жизни.
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Всех, кто носит замечательные имена Вера, Надежда, Любовь и София спешим поздравить с Днем Ангела, желаем крепкого здоровья, спокойного сердца, мира в душе и доме, теплой дружеской компании и красивого солнечного дня. Будьте счастливы!
Вера, Надежда, Любовь – открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, также в этот день отмечаются несколько праздников в Украине и международные события.
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