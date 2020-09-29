Вера, Надежда, Любовь и София: поздравления с днем ангела, стихи, картинки и видео
В среду, 30 сентября, православные верующие отмечают день памяти святых Веры, Надежды, Любови и их матери Софии – христианских мучениц, трагически погибших во II веке.
В этот день обладательницы имен Вера, Надежда, Любовь и София отмечают свои именины. К празднику OBOZREVATEL собрал лучшие поздравления в стихах и прозе, смс, стихи, картинки, открытки и видео.
День ангела Веры, Надежды, Любви и Софии: смс, стихи и проза
Желаю веры не терять,
Пускай надежда будет рядом,
Любовь не смейте предавать,
И будет все у вас, как надо.
София мудрость пусть пошлет,
А грусть пусть сердце не тревожит.
Плохое навсегда уйдет,
И Ангел вам во всем поможет.
***
Найкращі вітання з днем ангела Віри,
Здоров'ячка, радості, щастя без міри,
Хай доля завжди тобі усміхається,
Усе, що задумала, завжди збувається!
***
Пусть всегда вам помогают
Надежда, Вера и Любовь,
От зла и бед оберегают,
Даря вам радость вновь и вновь!
Пусть Вера укрепит вам сердце,
Надежда душу озарит,
Ну а Любовь не даст обжечься
И счастьем отблагодарит!
***
Вера, Надежда и Любовь
Пускай всегда будут с тобой!
В столь светлый день пусть навсегда
Уйдут печаль, зло и беда,
Теплом пусть сердце полнится,
Желания исполнятся!
Пускай три силы принесут
В душу добро, ласку, уют!
***
Вітаю тебе, квіточко, з Днем Ангела Надії,
Нехай здійсняться сьогодні заповітні мрії,
Всі бажання та надії, щирі сподівання,
Хай у серденьку твоєму палає кохання!
***
Желаю, чтоб Вера, Любовь и Надежда
Ваш дом берегли, дали ласку и нежность,
Чтоб чувства горели огнем негасимым,
А Вера вселяла незримую силу,
Надежда всегда стимул к жизни давала,
Любовь, даже в стужу, сердца согревала!
***
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами, Любо, вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім’я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами, Любо, вітає!
***
Поздравляю тебя со светлым праздником. Пусть никогда не проходит любовь, всегда с тобою будет вера в лучшее, и даже в самые трудные моменты пусть не оставляет тебя надежда!
***
Вітаю з Днем Віри Надії, Любові та їхньої матері Софії! Бажаю відчувати серцем любов і радість, зберігати в душі надію і віру в краще, йти по життю з доброю посмішкою і гарним настроєм.
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Сегодня замечательный великий праздник. Поздравляю и искренне желаю в День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии великолепной жизни, изумительных идей, солнечного настроения, несомненного благополучия, верной удачи и большого счастья. Пусть душу всегда согревает светлая надежда, пусть с каждым днем прибавляется вера в себя, и пусть не угасает искренняя любовь.
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Сьогодні іменини в чудових жінок – Віри, Надії, Любові та Софії. Ви як символ цнотливості, тепла і жіночності. Нехай ваші святі покровительки завжди оберігають вас від негараздів і поневірянь. Віра в диво осяває ваш шлях добрими вчинками, надія в серці не тьмяніє ні на мить, а любов буде відданою супутницею протягом усього життя.
Картинки и открытки
Видео с поздравлениями
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях праздника Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.
По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.