Вера, Надежда, Любовь и София: поздравления с днем ангела, стихи, картинки и видео

В среду, 30 сентября, православные верующие отмечают день памяти святых Веры, Надежды, Любови и их матери Софии – христианских мучениц, трагически погибших во II веке.

В этот день обладательницы имен Вера, Надежда, Любовь и София отмечают свои именины. К празднику OBOZREVATEL собрал лучшие поздравления в стихах и прозе, смс, стихи, картинки, открытки и видео.

День ангела Веры, Надежды, Любви и Софии: смс, стихи и проза

Желаю веры не терять,

Пускай надежда будет рядом,

Любовь не смейте предавать,

И будет все у вас, как надо.

София мудрость пусть пошлет,

А грусть пусть сердце не тревожит.

Плохое навсегда уйдет,

И Ангел вам во всем поможет.

***

Найкращі вітання з днем ангела Віри,

Здоров'ячка, радості, щастя без міри,

Хай доля завжди тобі усміхається,

Усе, що задумала, завжди збувається!

***

Пусть всегда вам помогают

Надежда, Вера и Любовь,

От зла и бед оберегают,

Даря вам радость вновь и вновь!

Пусть Вера укрепит вам сердце,

Надежда душу озарит,

Ну а Любовь не даст обжечься

И счастьем отблагодарит!

***

Вера, Надежда и Любовь

Пускай всегда будут с тобой!

В столь светлый день пусть навсегда

Уйдут печаль, зло и беда,

Теплом пусть сердце полнится,

Желания исполнятся!

Пускай три силы принесут

В душу добро, ласку, уют!

***

Вітаю тебе, квіточко, з Днем Ангела Надії,

Нехай здійсняться сьогодні заповітні мрії,

Всі бажання та надії, щирі сподівання,

Хай у серденьку твоєму палає кохання!

***

Желаю, чтоб Вера, Любовь и Надежда

Ваш дом берегли, дали ласку и нежность,

Чтоб чувства горели огнем негасимым,

А Вера вселяла незримую силу,

Надежда всегда стимул к жизни давала,

Любовь, даже в стужу, сердца согревала!

***

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами, Любо, вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім’я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами, Любо, вітає!

***

Поздравляю тебя со светлым праздником. Пусть никогда не проходит любовь, всегда с тобою будет вера в лучшее, и даже в самые трудные моменты пусть не оставляет тебя надежда!

***

Вітаю з Днем Віри Надії, Любові та їхньої матері Софії! Бажаю відчувати серцем любов і радість, зберігати в душі надію і віру в краще, йти по життю з доброю посмішкою і гарним настроєм.

***

Сегодня замечательный великий праздник. Поздравляю и искренне желаю в День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии великолепной жизни, изумительных идей, солнечного настроения, несомненного благополучия, верной удачи и большого счастья. Пусть душу всегда согревает светлая надежда, пусть с каждым днем прибавляется вера в себя, и пусть не угасает искренняя любовь.

***

Сьогодні іменини в чудових жінок – Віри, Надії, Любові та Софії. Ви як символ цнотливості, тепла і жіночності. Нехай ваші святі покровительки завжди оберігають вас від негараздів і поневірянь. Віра в диво осяває ваш шлях добрими вчинками, надія в серці не тьмяніє ні на мить, а любов буде відданою супутницею протягом усього життя.

Картинки и открытки

Видео с поздравлениями

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях праздника Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.

По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.