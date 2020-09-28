Вера, Надежда, Любовь и София 2020: дата, традиции и запреты праздника

Православная церковь 30 сентября почитает память святых дев Веры, Надежды, Любви и их матери Софии, пострадавших во II веке в Риме.

OBOZREVATEL рассказывает трагическую историю мучениц, а также о том, какие традиции существуют в этот день.

Вера, Надежда, Любовь и София: история праздника

Во втором веке в Риме, во время правления императора Адриана, жила благочестивая вдова София, которая воспитывала трех дочерей: Веру, Надежду и Любовь. Глубоко верующая христианка, София и своих детей растила в любви к Богу.

Поскольку в Риме христианство не приветствовалось, то император быстро узнал о Софии и ее дочерях. Мать и ее детей 12, 10 и 9 лет принуждали отречься от Христа, но они были непоколебимы. Веру, Надежду и Любовь подвергли жестким пыткам, а Софию заставляли смотреть на это.

Когда и это не дало результата, Адриан велел публично казнить девочек. София похоронила своих детей, как подобает по христианскому обычаю, и три дня оставалась у их могил, пока Бог не принял и ее душу на небеса. Мощи святых мучениц с 777 года покоятся в Эльзасе, Франция, в церкви Эшо.

Вера, Надежда, Любовь и мать их София пострадали во время гонений на христиан во втором веке нашей эры foma.ru

Традиции праздника

В день памяти мучениц Веры, Надежды, Любви и Софии верующие идут в церковь и обращаются с молитвами к святым о здоровье детей, семейном счастье и об исцелении от бесплодия. Кроме того, считается, что молитвы в этот день излечивают женские болезни.

Женщины в церкви покупали три свечи : две из них ставили в храме, а одну приносили домой. Ее ставили на ночь в каравай, 40 раз читали над ним молитву, а утром кормили всю семью. Считалось, что если испечь такой каравай или пирог к празднику, в семью вернутся взаимопонимание и гармония. При этом нельзя выбрасывать ни крошки от выпечки.

В народном представлении Вера, Надежда, Любовь и София являются покровительницами женщин в домашних делах. По старинной традиции, женщины, даже те, чья судьба сложилась удачно, начинают с плача этот день – как София, которая оплакивала своих детей. Считалось, что пролитые в этот день слезы послужат оберегом на счастливую судьбу.

30 сентября называют вселенскими женскими именинами, поскольку день ангела в этот день отмечают женщины сразу четырех популярных имен.

Приметы на 30 сентября

День без дождя – зима будет теплой.

Журавли летят на юг – на Покров будут морозы.

Хмурое небо утром – ближайшие дни будут солнечными.

Что нельзя делать в день Веры, Надежды, Любви и Софии

30 сентября в народе считается нехорошим днем. Хозяйки стараются не заниматься работой по дому, а вместо этого идут в церковь и молятся о здоровье детей.

Не принято устраивать большие застолья, поскольку праздник по своей сути трагический.

Нельзя ссориться, спорить, ругаться, злиться, сквернословить.

На 30 сентября не назначают венчание или помолвку. В то же время договариваться о свадьбе считается хорошей традицией.

30 сентября следили за приметами, чтобы предугадать погоду на будущее Pixabay

Молитва мученицам Вере, Надежде, Любови и матери их Софии

О святыя и достохвальныя мученицы Веро, Надеждо и Любы, и доблестных дщерей мудрая мати Софие, к вам ныне притецем со усердною молитвою; что бо паче возможет предстательствовати за ны пред Господем, аще не вера, надежда и любы, три сия краеугольныя добродетели, в нихже образ нареченныя, самою вещию тыя явисте! Умолите Господа, да в скорбех и напастех неизреченною благодатию Своею покрыет ны, спасет и сохранит, яко благ есть и Человеколюбец. Того славу, яко солнце незаходимое, ныне зряще светолепну, споспешествуйте нам во смиренных молениих наших, да простит Господь Бог грехи и беззакония наша, и да помилует нас, грешных и недостойных щедрот Его. Молите убо о нас, святыя мученицы, Господа нашего Иисуса Христа, Емуже славу возсылаем со Безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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