Великий праздник Иванов день: что категорически нельзя делать

Православная церковь 8 марта отмечает Первое и второе обретение главы Иоанна Крестителя.

В народе этот праздник известен еще как Иванов день. Поскольку 2020 год – високосный, празднование выпадает на 8 число, в невисокосные же годы Обретение главы Иоанна Крестителя отмечается 9 марта. О традициях, истории праздника, приметах и о том, что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

Иванов день Pixabay

Иванов день: история праздника

Обретение главы Иоанна Предтечи – православный праздник в честь наиболее почитаемой части мощей святого Иоанна – его главы.

Иоанн Креститель был ближайшим предшественником Иисуса Христа, который предсказал пришествие Мессии и крестил Спасителя в водах Иордана.

Иоанн был обезглавлен из-за козней иудейской царевны Иродиады и ее дочери Саломеи.

Есть первое, второе и третье обретение главы Иоанна Предтечи. По преданию, Иродиада не позволила похоронить голову Иоанна Крестителя вместе с его телом и спрятала ее в своём дворце, но благочестивая служанка вынесла реликвию в глиняном кувшине и захоронила на Елеонской горе.

Обретение главы Иоанна Предтечи azbyka.ru

Спустя годы вельможа Иннокентий решил возвести на том месте храм и при строительстве нашел кувшин с главой Иоанна, которая была опознана по знамениям, исходившим от нее.

После обретения главы Иннокентий бережно хранил ее, но перед смертью, опасаясь, что реликвия будет поругана, спрятал в своей церкви, которая впоследствии обветшала и разрушилась.

Второе обретение главы Иоанна Предтечи состоялось во времена императора Константина Великого в Иерусалиме, когда реликвия была найдена двумя монахами-паломниками, которые прибыли в город поклониться Гробу Господню.

Икона "Первое обретение главы Иоанна Предтечи" pravoslavie.ru

Одному из них явился Иоанн Креститель и указал место, где находилась святыня. Позже реликвия была перенесена в Константинополь, а оттуда ее перенесли в город Емессу, а затем, в начале IX века, в Команы.

По преданию, после восстановления иконопочитания на Константинопольском соборе в 842 году, патриарх Игнатий во время ночной молитвы получил указание о местонахождении реликвии.

По приказу императора Михаила III в Команы направили посольство, которое около 850 года обрело главу Иоанна Предтечи в указанном патриархом месте.

Икона "Второе обретение главы Иоанна Предтечи" pravoslavie.ru

Обретение главы Иоанна Предтечи: традиции

Перед образом Иоанна Крестителя традиционно молятся об избавлении от болезней, особенно тех, что связаны с головой (головная, зубная боль и т.п.), о наставлении на путь истинный, помощи в домашних делах.

Также святого Иоанна просят о помощи в принятии правильного решения, при проблемах в браке, достижении равновесия между духовными физическим состоянием.

Pixabay

Кроме того, у святого просят здоровья детям, защиты посевов и плодородия.

Иванов день: приметы

Считается, что в Иванов день птицы прилетают из теплых стран и начинают вить гнезда. При этом смотрели, где птицы вьют гнезда: если на солнечной стороне домов, то лето будет холодным.

У людей в этот день принято ремонтировать старые скворечники и делать новые.

Про погоду в Иванов день говорили так: "Если день по снегу, то и в апреле по снегу, а коли по голу, то и в апреле по тому".

Иванов день: приметы Pixabay

Кроме того, снег в Иванов день предвещал холодную Пасху.

Что нельзя делать в Иванов день

В Иванов день нельзя стирать белье, чтобы птицы не испугались и не улетели обратно.

Также в этот праздник издавна боялись рано ложиться спать, чтобы вечером в дом не ворвалась нечистая сила и не оставила после себя побитые горшки, испорченную еду и испуганных детей. Для защиты от нее на порог клали топор, а над дверью мелом рисовали крест.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 марта также отмечается Поликарпов день: православная церковь почитает память священномученика Поликарпа Смирнского.

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