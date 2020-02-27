Великий пост: как правильно поститься и не навредить здоровью

Великий пост, который предшествует Пасхе, в 2020 году продлится со 2 марта по 18 апреля. Не зря его называют строгим: этот пост предполагает отказ от любой пищи животного происхождения и от продуктов, в состав которых она входит: мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов и морепродуктов.

Как правильно держать пост, как к нему подготовиться и не навредить здоровью, расскажет OBOZREVATEL.

Великий пост: как правильно поститься Pinterest

Что можно есть в Великий пост и что нельзя

Так, в Великий пост под запретом мясо, рыба, яйца, молочные продукты и морепродукты.

Причем, есть рыбу в течение поста разрешается только в Благовещение 7 апреля и в Вербное воскресенье 12 апреля.

А 11 апреля, в Лазареву субботу, позволено есть рыбную икру.

В понедельник, среду и пятницу в Великий пост нельзя употреблять в пищу растительное масло и продукты, которые подверглись термической обработке.

Великий пост: как правильно поститься pravmir.ru

Как известно, беременным и кормящим женщинам, детям до 14 лет и тем, кто занят тяжелым физическим трудом, церковь официально разрешает не поститься.

Как подготовиться к Великому посту

Даже если вы не планируете соблюдать все каноны Великого поста, отказ от животной пищи почти на два месяца является стресс для организма, если конечно, вы не вегетарианец.

Поэтому перед тем, как начать поститься, желательно проконсультироваться с врачом. Так, к Великому посту стоит подготовиться заранее, начав примерно за неделю до него постепенно исключать из рациона запрещенные продукты.

Великий пост Pinterest

Стоит также заранее спланировать свой режим питания, выбрать подходящие для поста рецепты.

Ни в коем случае нельзя наедаться мяса перед Великим постом – этим вы лишь навредите своим почкам и печени.

Что есть в Великий пост

В Великий пост очень важно по максимуму заменить животный белок на растительный. Вот чем можно заменить мясо:

Великий пост: как правильно поститься pixabay.com

соевое молоко, соевое мясо, сыр тофу;

фасоль;

чечевица;

нут или хумус;

арахис;

миндаль;

грецкие орехи, фундук;

пшеница, кукуруза;

шпинат, брокколи, спаржа;

авокадо.

Отметим, что многие из этих продуктов, особенно орехи, богаты также углеводами и жирами, поэтому их следует дозировать.

Также важно помнить о дневной норме белка. Для людей с небольшой или средней физической активностью норма белка в день – 1-1,5 г на килограмм веса.

Великий пост: как правильно выйти из поста

kp.ua

После окончания Великого поста не нужно сразу же набрасываться на мясную пищу, яйца и молоко, ведь за два месяца организм успевает перестроиться на другой режим питания.

Кроме того, резко заканчивая пост, вы можете перегрузить печень и почки и заработать себе проблемы с желудочно-кишечным трактом. Выходить из поста нужно постепенно, начиная с малого и возвращаясь в привычный режим в течение одной-двух недель.

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