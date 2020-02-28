Великий пост 2020: календарь питания, меню по дням недели

Самый строгий пост в году – Великий пост – в 2020-м начнется в понедельник 2 марта и закончится в субботу 18 апреля.

В течение семи недель до Пасхи христианам желательно воздерживаться от продуктов животного происхождения: мяса, рыбы, яиц, молока. Детям, беременным женщинам, больным людям и странникам церковь разрешает не поститься. OBOZREVATEL подготовил для своих читателей меню в Великий пост 2020 по дням.

Великий пост Pinterest

Так, Великий пост состоит из Четыредесятницы, длящейся 40 дней, и недели перед самой Пасхой – Страстной седмицы .

Четыредесятница была установлена в честь 40-дневного поста Иисуса Христа, а Страстная седмица – в память о последних днях жизни на земле и страданиях Спасителя. Таким образом, весь Великий пост длится 48 дней.

Великий пост Pinterest

Меню по дням в Великий пост 2020:

По церковным канонам Великий пост предполагает строгое воздержание от пищи.

Так, особо строгий пост держат в первую и последнюю (Страстную седмицу) недели.

При этом есть скоромное – продукты животного происхождения – полностью запрещается.

В будни едят один раз в день – вечером. В выходные, субботу и воскресенье, два раза в день – в обед и вечером.

Великий пост Pinterest

В понедельник, среду и пятницу в Великий пост едят холодную пищу без масла, во вторник и четверг – горячую также без масла.

В субботу и воскресенье разрешается в пищу растительное масло и немного вина (кроме Страстной субботы). Стоит отметить, что в Великую субботу многие верующие вообще отказываются от пищи до наступления Пасхи.

Отметим, строго следовать этим правилам должны священнослужители, монахи и послушники.

Великий пост 2020: меню по дням Pinterest

Обычным же людям достаточно придерживаться постного меню, и помнить, что главная цель Великого поста – не в ограничении в пище, а в том, чтобы через сдержанность души и тела, через молитву и покаяние изменить свою духовную жизнь к лучшему.

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