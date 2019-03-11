Великий пост-2019 : кому нельзя поститься

Предстоятель Православной церкви Украины, Митрополит Киевский и всей Украины Епифаний рассказал, кому можно не соблюдать Великий пост.

"Очевидно, что не все и не в одинаковой степени могут поститься: кто обременен болезнью или тяжелым трудом, кто зависит в пище от внешних обстоятельств, не имея выбора, что будет поставлено на стол. Ряд объективных причин дают повод для ослабления строгих правил постового питания", — написал митрополит на странице Православной церкви Украины в Facebook.

Митрополит Епифаний Фото: radiosvoboda.org

Также он добавил, что несмотря на такие обстоятельства, лучше не отказываться совсем от поста.

"Нужно вместе со своим духовником, с приходским священником посоветоваться и найти такой способ выполнения постовых правил, который, с одной стороны, будет отличать время святой Четыредесятницы от обычных дней, а с другой — не будет наносить вред здоровью", — отметил Епифаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее предстоятель Православной церкви Украины, Митрополит Киевский и всей Украины Епифаний высказался о том, почему нельзя есть мясо во время Великого поста.

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