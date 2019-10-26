Ведьмы и маньяки: Киев напугали мистические персонажи на "Параде зомби". Жуткие фото

В Киеве 26 октября состоялся уже пятый "Парад зомби", на котором собрались любители одного из самых страшных праздников в году – Хэллоуина.

Пользователи уже начали делиться фотографиями в социальных сетях, подборку жутких снимков с мероприятия также предоставил "24 канал" (чтобы посмотреть видео "Парада зомби", проскролльте до конца страницы).

В частности, на параде можно было увидеть возле памятника Ярославу Мудрому различных ведьм, зомби, Майка Майерса из фильма "Хэллоуин", людей в противогазах и других мистических персонажей.

Повеселиться на мероприятие пришли как молодежь, так и взрослые с детьми. Возле Золотых ворот также не обошлось без танцев под музыку поп-короля Майкла Джексона.

Парад зомби в Киеве Фото Андрея Костюка (24 канал)

Парад зомби Фото Андрея Костюка (24 канал)

Парад зомби в Киеве Фото Андрея Костюка (24 канал)

Хэллоуин – Парад зомби в Киеве Фото Андрея Костюка (24 канал)

Хеллоуїн в Києві Фото Андрея Костюка (24 канал)

Дети на Параде зомби в Киеве Фото Андрея Костюка (24 канал)

Человек в противогазе на Параде зомби Фото Андрея Костюка (24 канал)

Парад зомби Фото Андрея Костюка (24 канал)

Парад зомби Фото Андрея Костюка (24 канал)

Как сообщал OBOZREVATEL, скоро в мире будут отмечать один из самых страшных праздников – Хэллоуин. Узнать историю и традиции можно в нашем материале. Также были названы самые популярные костюмы на праздник.

Более того, OBOZREVATEL предложил идеи жутких поздравлений с Хэллоуином и оригинального маникюра.

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