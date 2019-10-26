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26 октября • обновлено в 18:47
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Ведьмы и маньяки: Киев напугали мистические персонажи на "Параде зомби". Жуткие фото

1.3т Читать материал на украинском

В Киеве 26 октября состоялся уже пятый "Парад зомби", на котором собрались любители одного из самых страшных праздников в году – Хэллоуина.

Пользователи уже начали делиться фотографиями в социальных сетях, подборку жутких снимков с мероприятия также предоставил "24 канал" (чтобы посмотреть видео "Парада зомби", проскролльте до конца страницы).

В частности, на параде можно было увидеть возле памятника Ярославу Мудрому различных ведьм, зомби, Майка Майерса из фильма "Хэллоуин", людей в противогазах и других мистических персонажей.

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Повеселиться на мероприятие пришли как молодежь, так и взрослые с детьми. Возле Золотых ворот также не обошлось без танцев под музыку поп-короля Майкла Джексона.

Парад зомби в Киеве

Парад зомби в Киеве

Фото Андрея Костюка (24 канал)

Парад зомби

Парад зомби

Фото Андрея Костюка (24 канал)

Парад зомби в Киеве

Парад зомби в Киеве

Фото Андрея Костюка (24 канал)

Хэллоуин – Парад зомби в Киеве

Хэллоуин – Парад зомби в Киеве

Фото Андрея Костюка (24 канал)

Хеллоуїн в Києві

Хеллоуїн в Києві

Фото Андрея Костюка (24 канал)

Дети на Параде зомби в Киеве

Дети на Параде зомби в Киеве

Фото Андрея Костюка (24 канал)

Человек в противогазе на Параде зомби

Человек в противогазе на Параде зомби

Фото Андрея Костюка (24 канал)

Парад зомби

Парад зомби

Фото Андрея Костюка (24 канал)

Парад зомби

Парад зомби

Фото Андрея Костюка (24 канал)

Как сообщал OBOZREVATEL, скоро в мире будут отмечать один из самых страшных праздников – Хэллоуин. Узнать историю и традиции можно в нашем материале. Также были названы самые популярные костюмы на праздник.

Более того, OBOZREVATEL предложил идеи жутких поздравлений с Хэллоуином и оригинального маникюра.

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Читайте все новости по теме "Хэллоуин" на OBOZREVATEL.

Тема
Хэллоуин
Место
Украина Киев
Тег
праздник
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