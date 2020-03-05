В Киеве состоялась церемония награждения "ТОП-100 выдающихся женщин Киевщины"

1 марта в Киеве состоялась официальная церемония награждения "ТОП-100 выдающихся женщин Киевщины" в изысканном ресторане восточной и европейской кухни S h ah-Plov .

"Благодаря возможности Клуба Успешных Женщин, мы рады уже второй раз выбрать 100 лучших и влиятельных лидеров-женщин из разных сфер деятельности и популяризировать их на благо Украины ", - отметила организатор мероприятия, председатель Клуба Успешных Женщин - Киев – Лилия Олейник.

Лауреаты проекта "ТОП-100 выдающихся женщин Киевщины" вошли во второй масштабного Национального рейтинга "ТОП-100 ЖЕНЩИН УКРАИНЫ" по представлению Номинационной Коллегии Национального рейтинга признание "ТОП-100 ЖЕНЩИН УКРАИНЫ" во главе с Экспертным Советом "Европейского Бюро Развития Бизнеса".

Ведущим мероприятия выступил непревзойденный Андрей Карпов.

На мероприятии победительниц поздравили известные украинские исполнители Камалия и Наталья Шелепницкая, а также выступили Ксанти, Евгения Скарлет, Ленара Османова, София Егорова, Галина Сладкая, Ярослав Смаль, Екатерина Остапчук и Анастасия Евдоченко, а феерически закрыла мероприятие Любовь Ницца. Мероприятие сопровождалось уникальным аккомпанементом саксофониста Алексея Смирнова.

В спешных женщин поздравляли Надир Ахундов - владелец ресторана S h ah-Plov , Александр Костельнюк – владелец центров ветерблогии и реабилитации Kostelnyuk Center, Иван Степурин – владелец издательства Саммит-Книга, Сергей Шаблий – исполнительный директор Фитнес группы Континент, Зубрицкий Евгений - основатель бренда Zubritsky Family, Алексей Смирнов – артист и саксофонист, Ярослав Смаль – оперный певец и победитель X-Factor, Кл имашенко Константин – владелец арт-кафе Букитория, Денис Белоногов – владелец бренда Kvitkauk, представитель ресторана "Канарейка", Зарахович Анатол й – совладелец компании Мединна и торговой марки АкваМелан.

"Один из крупнейших Даров женщины - это способность к объединению. Женщина может объединять, сплачивать, гармонизировать, и вносить согласие туда, где царят раздор и непонимание. Именно такие события, как церемония награждения" ТОП-100 выдающихся женщин Киевщины" показывают лучших женщин и объединяют их на благо Украины! ", - подчеркнула соорганизатор мероприятия, основатель 1-го блог-журнала Украине LuckyUkraine Олеся Тарасенко.

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