В чем встретить Новый год Быка: советы от стилиста

Наступающий 2021 год – год белого металлического Быка, поэтому во время празднования стоит избегать ярких цветов. Лучше подобрать наряд белых или серебристых оттенков.

Такими советами поделился стилист Рост Дикий, говорится в материале OBOZREVATEL.

1. Выбирайте блестящие наряды

Смотря где будет вечеринка, существует три сценария: дома, в гостях -квартира/дача, на море. Поэтому исходя из локации одеться нужно соответствующе – нарядно с элементами блесток, глиттера, стекляруса, пайеток и серебристого дождика.

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2. Обратите внимание на белые и серебристы оттенки в одежде

Эти цвета связаны с символом 2021 года – Белый металлический Бык, и я соглашусь с астрологами, которые утверждают, что выбор определенного цвета наряда повлияет на вашу судьбу. Если вы хотите найти любовь – надевайте наряд белого цвета. А если ищете роста доходов – выбирайте одежду серых и серебристых оттенков.

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3. Избегайте красного цвета в одежде

Конечно же, красного и всех его оттенков следует избегать в одежде на новогоднюю вечеринку. Следует выразить почтение и уважение Белому металлическому Быку.

Стильные наряды на новогоднюю ночь. pinterest

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