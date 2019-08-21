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Успенский пост-2019: что нельзя есть в строгий день

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С 14 по 27 августа православные христиане отмечают Успенский пост, который еще называют Спасовка. Он такой же строгий, как и Великий пост.

OBOZREVATEL предлагает узнать, что нельзя делать и употреблять в пищу во время этого поста.

Успенский пост-2019: что нельзя есть в строгий день
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Что нельзя делать во время Успенского поста

  • В Успенский пост нельзя ругаться, желать зла другим, шумно гулять и предаваться разврату;

  • Нельзя отмечать свадьбы:

  • В меню Успенского поста обязательно должны входить постные коржи - шулики;

  • Запрещены мясные и молочные блюда.

Успенский пост-2019: что нельзя есть в строгий день

Что нельзя есть в Успенский пост

В течение поста действует определенный режим питания: понедельник, среда, пятница – сухоядение. В эти дни можно употреблять хлеб крупного помола, кроме выпечки, сырые овощи и фрукты, сухофрукты, мед, орехи, соль. Нельзя растительные масла и теплое питье, алкоголь. По вторникам и четвергам можно вареную пищу без масла: каши из злаков, супы, блюда из отварного картофеля и фасоли. В субботу и воскресенье можно употреблять горячую пищу с маслом.

Успенский пост-2019: что нельзя есть в строгий день

В список запрещенных продуктов вошли:

  • мясо и мясные продукты;

  • молоко и молочные продукты;

  • яйца;

  • выпечка и подобные сладости;

  • алкоголь.

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