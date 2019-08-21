Успенский пост-2019: что нельзя есть в строгий день

С 14 по 27 августа православные христиане отмечают Успенский пост, который еще называют Спасовка. Он такой же строгий, как и Великий пост.

OBOZREVATEL предлагает узнать, что нельзя делать и употреблять в пищу во время этого поста.

Что нельзя делать во время Успенского поста

В Успенский пост нельзя ругаться, желать зла другим, шумно гулять и предаваться разврату;

Нельзя отмечать свадьбы:

В меню Успенского поста обязательно должны входить постные коржи - шулики;

Запрещены мясные и молочные блюда.

Что нельзя есть в Успенский пост

В течение поста действует определенный режим питания: понедельник, среда, пятница – сухоядение. В эти дни можно употреблять хлеб крупного помола, кроме выпечки, сырые овощи и фрукты, сухофрукты, мед, орехи, соль. Нельзя растительные масла и теплое питье, алкоголь. По вторникам и четвергам можно вареную пищу без масла: каши из злаков, супы, блюда из отварного картофеля и фасоли. В субботу и воскресенье можно употреблять горячую пищу с маслом.

В список запрещенных продуктов вошли:

мясо и мясные продукты;

молоко и молочные продукты;

яйца;

выпечка и подобные сладости;

алкоголь.

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