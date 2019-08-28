Успения Пресвятой Богородицы: самые яркие поздравления и открытки с праздником

28 августа православные по всему миру отмечают великий праздник – Успение Пресвятой Богородицы.

В этот день принято не только посещать церковную службу и ставить в храме свечу за здоровье родных и близких, но и радовать близких и знакомых теплыми словами и пожеланиями. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями с этим праздником, а также открытками.

Успения Пресвятой Богородицы – поздравления в стихах

Успенье Богородицы, пусть душу защитит,

И счастье в сердце родится и даст любовь испить,

Желаю вам "здоровия" и капельку тепла,

Чтоб искренней любовью вы, согрелись навсегда.

Любимые, родимые и лучшие мои,

Хочу, чтоб Православные добро в душе нашли.

Желаю и надеюсь я на лучшие года,

Пускай сейчас настали вдруг плохие времена.

* * *

Слышен звон колоколов во всех церквах,

У иконы народ с молитвой на устах,

Славный праздник все христиане отмечают,

Пресвятую Богородицу прославляют.

Пусть в праздник светлого Успенья,

Божья Матерь даст благословенье,

Желаем радости, удачи и везенья,

Веселого и праздничного настроенья.

* * *

Поздравляю с Успением пресвятой Богородицы,

Великой небесной и земной Владычицы,

Дева Мария Святая мать Христа,

С тех веков и ныне Богу предана.

Пусть ангелы небесные нам любовь несут,

Молитвою небесную от Сатаны спасут,

Моли Дева Мария о здравии и счастье,

Отгони все беды, отгони ненастья.

Успение Пресвятой Богородицы – поздравления в прозе

Пускай святая Дева Мария пошлет тебе сегодня лучики добра и удачи! Желаю, чтобы в твоем сердце всегда жили любовь, гармония и счастье! Пусть мир и достаток наполняют твой дом! Пусть все твои самые сокровенные благие желания исполнятся с Божьей помощью!

* * *

С Успением Пресвятой Богородицы! Пусть в доме мир царит и благодать, родные будут счастливы и здоровы, а ангел-хранитель всегда присматривает и оберегает. Пусть на небе всегда горит звездочка, которая будет освещать путь и вести по жизни только по верному курсу.

* * *

Поздравляю с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Пусть будет добрым сердце, счастливой жизнь, искренней улыбка, радостной надежда. Желаю мира и благодати, трепетной любви и крепкой веры, самоотверженности души и чистоты мысли.

Успение Пресвятой Богородицы – яркие открытки

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