Успения Пресвятой Богородицы: самые яркие поздравления и открытки с праздником

28 августа православные по всему миру отмечают великий праздник – Успение Пресвятой Богородицы.
В этот день принято не только посещать церковную службу и ставить в храме свечу за здоровье родных и близких, но и радовать близких и знакомых теплыми словами и пожеланиями. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями с этим праздником, а также открытками.
Успения Пресвятой Богородицы – поздравления в стихах
Успенье Богородицы, пусть душу защитит,
И счастье в сердце родится и даст любовь испить,
Желаю вам "здоровия" и капельку тепла,
Чтоб искренней любовью вы, согрелись навсегда.
Любимые, родимые и лучшие мои,
Хочу, чтоб Православные добро в душе нашли.
Желаю и надеюсь я на лучшие года,
Пускай сейчас настали вдруг плохие времена.
* * *
Слышен звон колоколов во всех церквах,
У иконы народ с молитвой на устах,
Славный праздник все христиане отмечают,
Пресвятую Богородицу прославляют.
Пусть в праздник светлого Успенья,
Божья Матерь даст благословенье,
Желаем радости, удачи и везенья,
Веселого и праздничного настроенья.
* * *
Поздравляю с Успением пресвятой Богородицы,
Великой небесной и земной Владычицы,
Дева Мария Святая мать Христа,
С тех веков и ныне Богу предана.
Пусть ангелы небесные нам любовь несут,
Молитвою небесную от Сатаны спасут,
Моли Дева Мария о здравии и счастье,
Отгони все беды, отгони ненастья.
Успение Пресвятой Богородицы – поздравления в прозе
Пускай святая Дева Мария пошлет тебе сегодня лучики добра и удачи! Желаю, чтобы в твоем сердце всегда жили любовь, гармония и счастье! Пусть мир и достаток наполняют твой дом! Пусть все твои самые сокровенные благие желания исполнятся с Божьей помощью!
* * *
С Успением Пресвятой Богородицы! Пусть в доме мир царит и благодать, родные будут счастливы и здоровы, а ангел-хранитель всегда присматривает и оберегает. Пусть на небе всегда горит звездочка, которая будет освещать путь и вести по жизни только по верному курсу.
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Поздравляю с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Пусть будет добрым сердце, счастливой жизнь, искренней улыбка, радостной надежда. Желаю мира и благодати, трепетной любви и крепкой веры, самоотверженности души и чистоты мысли.
Успение Пресвятой Богородицы – яркие открытки
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