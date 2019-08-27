Успения Пресвятой Богородицы: дата, история, традиции праздника

В среду, 28 августа, православные христиане будут отмечать последний двунадесятый праздник летнего периода – Успение Пресвятой Богородицы. В народе он имеет еще одно название – Первая Пречистая. Этот день также знаменует завершение Успенского поста, который начался 14 августа.

OBOZREVATEL подготовил информацию об истории возникновения праздника, а также о традициях дня, которых пытались придерживаться в народе.

Успение завершает летний цикл двунадесятых праздников

Вторая Пречистая: история праздника

В литургических книгах праздник 28 августа имеет такое название – Успения Пресвятой славной Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

После вознесения Иисуса Пресвятая Богородица, которая жила в Эфесе, молилась о том, чтобы поскорее встретиться со своим сыном. Однажды во время молитвы Богородице явился Архангел Гавриил и сказал, что уже через три дня она встретится с Господом.

Перед Успением все апостолы собрались у ее ложа. По душу пришел сам Господь. Апостолы похоронили тело Богородицы в пещере и три дня молились. Когда могилу решили открыть, чтобы утешить опоздавшего апостола Фому, – тела Богородицы не обнаружили. Тогда все убедились, что она вознеслась на небо. В тот же день Пресвятая Дева явилась апостолам и сказала: "Радуйтесь! Я с вами – во все дни".

На период Успения приходится посев озимых

Традиции праздника Успения Пресвятой Богородицы (Вторая Пречистая)

Как и на каждый праздник, в этот день стоит посетить церковную службу и поставить в храме свечу за здоровье родных и близких, помолиться за детей. Перед иконой Успения следует просить о защите и благодарить за покровительство.

В древности верующие на Успение несли в церковь семена и колосья для освящения. Таким образом они выражали Господу благодарность за урожай и просили благословения на следующий год.

Начиная с 28 августа, христиане будут отмечать три Пречистые. В народе о них говорят так: "Первая Пречистая рожь засевает, вторая – дождем поливает, а третья – снегом покрывает". В период Успения происходит озимый посев. Также после праздника начиналась заготовка калины.

Как и в древности, сейчас считают, что на праздник Успения Пресвятой Богородицы дети должны уделить время своей матери, а в целом праздничный день лучше провести в кругу родителей и родных.

После Успения начинается Мясоед, вместе с которым приходит пора свадеб. Юноши пытаются успеть до 28 августа посвататься к девушкам, потому что это последняя возможность в этом году попросить их руки и сердца. А незамужним девушкам нужно начинать присматривать для себя суженого, иначе до следующей весны выйти замуж не получится.

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