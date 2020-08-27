Успение Пресвятой Богородицы: что обязательно нужно сделать в праздник
Православные христиане 28 августа отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Этот большой церковный праздник относится к двунадесятым – важнейшим после Пасхи в православии.
OBOZREVATEL предлагает узнать, что важно сделать верующим в этот день.
Что нужно сделать в Успение: главные традиции
В праздник верующие стараются посетить Всенощное Бдение в церкви, а также помолиться у иконы Успения Пресвятой Богородицы.
Желательно всей семьей помолиться Божьей Матери: считается, что в Успение Богородица слышит всех, кто обращается к ней искренне и с чистой душой.
В молитвах к Божьей Матери просят о здравии и лучшей судьбе для детей, об удачном замужестве для дочерей, крепости веры, помощи в прохождении земных испытаний.
"На Успение – огурцы солить, на Сергея – капусту рубить". По старинной традиции, в праздник начинали делать заготовки на зиму, варить медовуху, собирать грибы, ягоды, орехи. Однако в наше время работать дома и на огороде в это большой праздник запрещается.
Успение Пресвятой Богородицы издавна совпадало с окончанием работ в поле, поэтому в честь праздника наши предки устраивали большой пир с освященными едой и напитками. Сейчас также можно радостно отметить праздник, собравшись за одним столом с семьей и друзьями.
В Успение важно помогать нуждающимся, подавать милостыню, дарить свет и любовь ближним.
С окончанием Успенского поста начиналась пора сватовства и свадеб. По давнему поверью, сватовство на Успение – к счастливому браку и вечной любви.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях и приметах на Успение Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать 28 августа.