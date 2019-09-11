Усекновение главы Иоанна Предтечи: строгие запреты памятного дня

В среду, 11 сентября, православные христиане чтят память о мученической смерти пророка Иоанна – Усекновение главы святого пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В народе праздник называется Головосек. Сегодня верующие соблюдают строгий пост и стараются избегать шумных гуляний.

OBOZREVATEL подготовил информацию об истории праздника и о том, что можно и категорически запрещено делать в этот день.

Пророк Иоанн принял мученическую смерть по приказу царя Ирода bzns.media

Усекновения главы Иоанна Предтечи: история праздника

В основе памятного дня – история смерти пророка Иоанна Крестителя, которому отрезали голову по приказу галилейского правителя Ирода. На жестокое решение Ирода повлияли его жена Иродиада и ее дочь Соломия. Иродиада не любила Ивана и давно уговаривала Ирода лишить пророка головы. Но царь не хотел этого делать и для успокоения жены посадил Иоанна в тюрьму.

Впрочем такое наказание не устраивало жену царя. Почти через год после заключения Иоанна, во время празднования дня рождения, Ирод пообещал Саломее выполнить любую ее просьбу. Такое расположение девушка заслужила танцами. Посоветовавшись с матерью, Саломея попросила принести ей голову Иоанна Предтечи на блюде. Царю пришлось сдержать свое слово.

Запреты в день смерти Иоанна Предтечи

11 сентября категорически запрещено веселиться, танцевать, громко праздновать. Считается, что именно благодаря веселью Иродиаде удалось добиться смерти Ивана.

В этот день запрещено пользоваться острыми предметами, например, ножами, ножницами. Хлеб нужно ломать руками и избегать поедания пищи круглой формы.

По народным традициям, нельзя 11 сентября работать, особенно сечь или резать любые круглые овощи, которые по форме напоминают голову – капусту, картофель, лук.

Под запрет попадает еда и напитки красного цвета – они ассоциируются с кровью. Нельзя подавать к столу еду на подносе – из-за того, что так Ироду подали голову Иоанна.

Также сегодня запрещено венчаться – священники не проводят обряды 11 сентября.

Приметы на праздник Головосека

Если слышен гром, то осень будет затяжной и теплой.

Скворцы на юг не улетают – стоит вскоре ожидать бабьего лета.

Стая лебедей над головой – скоро выпадет первый снег.

Гуси мимо пролетают – к ненастью.

Если в этот день болит голова – надо помолиться Иоанну Крестителю, и все пройдет.

Если одинокий человек в этот день пойдет в церковь и отстоит всю службу, то скоро встретит свою судьбу.

Тот, кто в этот день родился, вырастет терпеливым и трудолюбивым.

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