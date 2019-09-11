Усекновение главы Иоанна Предтечи: что нельзя делать в этот день

В среду, 11 сентября, православные христиане чтят память о мученической смерти пророка Иоанна – Усекновение главы святого пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В народе праздник называется Головосек.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, что нельзя делать этот день.

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Строго запрещено есть мясные и молочные продукты, а также рыбу, поскольку не следует уподобляться Ироду, пировавшему в день смерти пророка.

В день Усекновения главы Иоанна Предтечи не рекомендуется брать в руки острые и режущие предметы, в том числе ножи и ножницы.

Нежелательно подавать еду на круглых тарелках и готовить блюда круглой формы. Все это ассоциируется с казнью Предтечи.

В этот праздник нельзя петь, танцевать и употреблять алкоголь, особенно это касается красного вина.

Нельзя ругаться, сквернословить, желать друг другу зла, отмечать дни рождения и свадьбы, а также отказывать нуждающимся в милостыни.

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