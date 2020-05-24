Ураза-байрам 2020: красивые поздравления с праздником

Алина Мельник Праздники 05:45, 24.05.2020

Ураза-байрам в 2020 году празднуется в воскресенье, 24 мая. Это большой праздник, второй по значимости у мусульман, которым отмечают окончание поста в священный месяц Рамадан.

К Ураза-байраму мусульмане долго готовятся, убирают в доме, совершают омовения, готовят блюда на праздничный стол. В Ураза-байрам принято подавать милостыню нищим, ходить в гости к родственникам, дарить подарки и поздравлять друг друга словами "Ураза Байрам хайырлы олсун!". К празднику OBOZREVATEL предлагает лучшие поздравления.

Ураза-байрам: поздравления с мусульманским праздником
otkritkiok.ru

Ураза-байрам: смс, стихи и проза

"Ід мубарак!" – скажу я Вам, адже свято настає! О, як же це добре, що Ураза-байрам нас вірити надихає!

***

Позволь искренне поздравить тебя с днем окончания месяца Рамазан, праздником Ураза-Байрам. Пусть в этот благословенный день Аллах примет твои молитвы. Хочу пожелать терпения, стойкости и заслуженного счастья!

***

Ураза-байрам 2020
otkritkiok.ru

Щиро вітаємо Вас в цей день, шлемо побажання любові, добра, здоров'я, тепла й турботи. Будьте щасливі й кохані!

***

Ураза-байрам: картинки и смс
telegraf.com.ua

Завершился Рамадан

И пришел Ураза Байрам.

Не жалеем теплых слов

Для приветливых домов.

Пусть Аллах Вам помогает,

Счастье, радость посылает.

Светлых мыслей, добрых дел,

Чтобы каждый преуспел.

Поздравления в Ураза-байрам: картинки

Картинки к Ураза-байрам
depo.ua
Гифка к Ураза-байрам
miranimashki.ru
Поздравления с Ураза-байрам 2020
depo.ua
Анимационные поздравления с Ураза-байрам
otkritkiok.ru
Пожелания в Ураза-байрам
otkritkiok.ru
С праздником Ураза-байрам 2020
otkritkiok.ru
Открытка с праздником Ураза-байрам
otkritkiok.ru

Ураза-байрам 2020: видео с поздравлениями

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие сериалы смотреть в мае-2020: 6 самых интересных.

По материалам: pozdravok.ru.

Комментировать
Lady Праздники

Смотрите также

В Украине детей поразил опасный синдром, связанный с COVID-19: какие симптомы

"Нет денег – бери кредит!" Командира учебного центра ВМС Украины обвинили в поборах

Украине на заметку: как испанцы вытаскивают Испанию из кризиса после коронавируса

Убитый подростком под Киевом мужчина оказался ветераном АТО: новые детали

История не учит Украину– главный герой "Черного ворона" о России