Ураза-байрам 2020: красивые поздравления с праздником
Ураза-байрам в 2020 году празднуется в воскресенье, 24 мая. Это большой праздник, второй по значимости у мусульман, которым отмечают окончание поста в священный месяц Рамадан.
К Ураза-байраму мусульмане долго готовятся, убирают в доме, совершают омовения, готовят блюда на праздничный стол. В Ураза-байрам принято подавать милостыню нищим, ходить в гости к родственникам, дарить подарки и поздравлять друг друга словами "Ураза Байрам хайырлы олсун!". К празднику OBOZREVATEL предлагает лучшие поздравления.
Ураза-байрам: смс, стихи и проза
"Ід мубарак!" – скажу я Вам, адже свято настає! О, як же це добре, що Ураза-байрам нас вірити надихає!
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Позволь искренне поздравить тебя с днем окончания месяца Рамазан, праздником Ураза-Байрам. Пусть в этот благословенный день Аллах примет твои молитвы. Хочу пожелать терпения, стойкости и заслуженного счастья!
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Щиро вітаємо Вас в цей день, шлемо побажання любові, добра, здоров'я, тепла й турботи. Будьте щасливі й кохані!
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Завершился Рамадан
И пришел Ураза Байрам.
Не жалеем теплых слов
Для приветливых домов.
Пусть Аллах Вам помогает,
Счастье, радость посылает.
Светлых мыслей, добрых дел,
Чтобы каждый преуспел.
Поздравления в Ураза-байрам: картинки
Ураза-байрам 2020: видео с поздравлениями
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По материалам: pozdravok.ru.