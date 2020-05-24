Ураза-байрам 2020: красивые поздравления с праздником

Ураза-байрам в 2020 году празднуется в воскресенье, 24 мая. Это большой праздник, второй по значимости у мусульман, которым отмечают окончание поста в священный месяц Рамадан.

К Ураза-байраму мусульмане долго готовятся, убирают в доме, совершают омовения, готовят блюда на праздничный стол. В Ураза-байрам принято подавать милостыню нищим, ходить в гости к родственникам, дарить подарки и поздравлять друг друга словами "Ураза Байрам хайырлы олсун!". К празднику OBOZREVATEL предлагает лучшие поздравления.

Ураза-байрам: поздравления с мусульманским праздником otkritkiok.ru

Ураза-байрам: смс, стихи и проза

"Ід мубарак!" – скажу я Вам, адже свято настає! О, як же це добре, що Ураза-байрам нас вірити надихає!

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Позволь искренне поздравить тебя с днем окончания месяца Рамазан, праздником Ураза-Байрам. Пусть в этот благословенный день Аллах примет твои молитвы. Хочу пожелать терпения, стойкости и заслуженного счастья!

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Ураза-байрам 2020 otkritkiok.ru

Щиро вітаємо Вас в цей день, шлемо побажання любові, добра, здоров'я, тепла й турботи. Будьте щасливі й кохані!

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Ураза-байрам: картинки и смс telegraf.com.ua

Завершился Рамадан

И пришел Ураза Байрам.

Не жалеем теплых слов

Для приветливых домов.

Пусть Аллах Вам помогает,

Счастье, радость посылает.

Светлых мыслей, добрых дел,

Чтобы каждый преуспел.

Поздравления в Ураза-байрам: картинки

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Ураза-байрам 2020: видео с поздравлениями

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По материалам: pozdravok.ru.