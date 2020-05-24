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24 мая • обновлено в 05:55
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Ураза-байрам 2020: красивые поздравления с праздником

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Ураза-байрам в 2020 году празднуется в воскресенье, 24 мая. Это большой праздник, второй по значимости у мусульман, которым отмечают окончание поста в священный месяц Рамадан.

К Ураза-байраму мусульмане долго готовятся, убирают в доме, совершают омовения, готовят блюда на праздничный стол. В Ураза-байрам принято подавать милостыню нищим, ходить в гости к родственникам, дарить подарки и поздравлять друг друга словами "Ураза Байрам хайырлы олсун!". К празднику OBOZREVATEL предлагает лучшие поздравления.

Ураза-байрам: поздравления с мусульманским праздником

Ураза-байрам: поздравления с мусульманским праздником

otkritkiok.ru

Ураза-байрам: смс, стихи и проза

"Ід мубарак!" – скажу я Вам, адже свято настає! О, як же це добре, що Ураза-байрам нас вірити надихає!

***

Позволь искренне поздравить тебя с днем окончания месяца Рамазан, праздником Ураза-Байрам. Пусть в этот благословенный день Аллах примет твои молитвы. Хочу пожелать терпения, стойкости и заслуженного счастья!

***

Ураза-байрам 2020

Ураза-байрам 2020

otkritkiok.ru

Щиро вітаємо Вас в цей день, шлемо побажання любові, добра, здоров'я, тепла й турботи. Будьте щасливі й кохані!

***

Ураза-байрам: картинки и смс

Ураза-байрам: картинки и смс

telegraf.com.ua

Завершился Рамадан

И пришел Ураза Байрам.

Не жалеем теплых слов

Для приветливых домов.

Пусть Аллах Вам помогает,

Счастье, радость посылает.

Светлых мыслей, добрых дел,

Чтобы каждый преуспел.

Поздравления в Ураза-байрам: картинки

Картинки к Ураза-байрам

Картинки к Ураза-байрам

depo.ua

Гифка к Ураза-байрам

Гифка к Ураза-байрам

miranimashki.ru

Поздравления с Ураза-байрам 2020

Поздравления с Ураза-байрам 2020

depo.ua

Анимационные поздравления с Ураза-байрам

Анимационные поздравления с Ураза-байрам

otkritkiok.ru

Пожелания в Ураза-байрам

Пожелания в Ураза-байрам

otkritkiok.ru

С праздником Ураза-байрам 2020

С праздником Ураза-байрам 2020

otkritkiok.ru

Открытка с праздником Ураза-байрам

Открытка с праздником Ураза-байрам

otkritkiok.ru

Ураза-байрам 2020: видео с поздравлениями

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По материалам: pozdravok.ru.

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Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Место
Украина
Теги
пост религия традиции крымские татары мусульмане праздник
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