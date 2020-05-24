Ураза-байрам 2020: красивые поздравления с праздником

Ураза-байрам в 2020 году празднуется в воскресенье, 24 мая. Это большой праздник, второй по значимости у мусульман, которым отмечают окончание поста в священный месяц Рамадан.
К Ураза-байраму мусульмане долго готовятся, убирают в доме, совершают омовения, готовят блюда на праздничный стол. В Ураза-байрам принято подавать милостыню нищим, ходить в гости к родственникам, дарить подарки и поздравлять друг друга словами "Ураза Байрам хайырлы олсун!". К празднику OBOZREVATEL предлагает лучшие поздравления.
Ураза-байрам: поздравления с мусульманским праздником
otkritkiok.ru
Ураза-байрам: смс, стихи и проза
"Ід мубарак!" – скажу я Вам, адже свято настає! О, як же це добре, що Ураза-байрам нас вірити надихає!
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Позволь искренне поздравить тебя с днем окончания месяца Рамазан, праздником Ураза-Байрам. Пусть в этот благословенный день Аллах примет твои молитвы. Хочу пожелать терпения, стойкости и заслуженного счастья!
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Ураза-байрам 2020
otkritkiok.ru
Щиро вітаємо Вас в цей день, шлемо побажання любові, добра, здоров'я, тепла й турботи. Будьте щасливі й кохані!
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Ураза-байрам: картинки и смс
telegraf.com.ua
Завершился Рамадан
И пришел Ураза Байрам.
Не жалеем теплых слов
Для приветливых домов.
Пусть Аллах Вам помогает,
Счастье, радость посылает.
Светлых мыслей, добрых дел,
Чтобы каждый преуспел.
Поздравления в Ураза-байрам: картинки
Картинки к Ураза-байрам
depo.ua
Гифка к Ураза-байрам
miranimashki.ru
Поздравления с Ураза-байрам 2020
depo.ua
Анимационные поздравления с Ураза-байрам
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Пожелания в Ураза-байрам
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С праздником Ураза-байрам 2020
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Открытка с праздником Ураза-байрам
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Ураза-байрам 2020: видео с поздравлениями
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По материалам: pozdravok.ru.
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