Украинский праздник Мокрины: традиции, приметы и суеверия на 1 августа

Накануне Дня Ильи, 1 августа, в Украине издавна отмечается праздник Мокрины. Так, православная церковь в этот день чтит память преподобной Макрины Каппадокийской.

В народе Мокрина считалась дочерью осени, приносившей дожди и холод, поэтому 1 августа праздновали как последний день лета. OBOZREVATEL предлагает подробнее узнать об этом празднике и его традициях.

День Мокрины: история праздника

Макрина Младшая, или Каппадокийская, по преданию, была сестрой святителей Василия Великого и Григория Нисского. Она родилась в турецкой Каппадокии в начале IV века.

Ангел во сне повелел назвать девочку Фекла, в честь святой первомученицы Феклы. Ее мать, святая Эмилия, выполнила волю Божию. Однако впоследствии девочке дали имя Макрина, в честь бабушки, пострадавшей во время гонений на христиан.

Преподобная Макрина Каппадокийская Фото: greekorthodoxreligioustourism.blogspot.com

Макрина была обручена с юношей, который вскоре умер. Девушка не пожелала предавать память жениха: она жила с родителями, помогая им по дому вместе со слугами как старшая служанка. Вскоре Макрина убедила свою мать оставить мирскую жизнь, освободить рабов и уйти в девичий монастырь.

По рассказам, святая Макрина была наделена даром чудотворства. Однажды она исцелила девочку с бельмом, поцеловав больной глаз. А во время голода молитвами Макрины в обители не заканчивалась пшеница.

Считается, что между христианским и народным праздником нет связи и день памяти преподобной Макрины впоследствии заменил языческую Мокрину.

Традиции праздника

В народном представлении день Мокрины был последним днем лета. "Не розгинаймо спини, жнімо до Мокрини, бо Мокрини без дощу, як обід без борщу", – говорили люди.

Поэтому, если день выдавался сухим, женщины проводили специальный обряд призывания дождя – "делали Мокрины". Для этого находили родившуюся 1 августа девушку, называли ее Мокриной, наряжали и подносили ей колосья хлеба. Она должна была отнести их к речке, чтобы та передала хлеб влаге небесной и уговорила ее пролить дождь.

Если же день выдавался сырым, те, кто родился на Мокрины, не могли выйти на улицу, – чтобы ливень не залил всю землю.

В народе считали, что в праздник Мокрины заканчивается лето Фото: Pixabay

Приметы на 1 августа

Мокрина – указатель осени: какая погода 1 августа, такая и осень будет.

На дубе много желудей – к счастью.

Паутины в лесу много – осень будет теплой.

Пауки прячутся по углам – к похолоданию. Прячутся муравьи – к дождю.

Луна в тумане на Мокрины – к дождю.

Сон в ночь на 1 августа сулит благополучие. Дневной сон 1 августа считается вещим.

Что нельзя делать в День Мокрины

На Мокрины считалось дурной приметой есть яблоки – якобы будут преследовать мелкие невзгоды. Также говорили, что пускать оводов в дом – к покойнику.

Желательно избегать суеты и шумных компаний.

Нельзя ругаться, злиться, конфликтовать, допускать дурные мысли, впрочем, как и во все другие дни.

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