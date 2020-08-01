Украинский праздник Мокрины: традиции, приметы и суеверия на 1 августа
Мокрина считалась дочерью осени, приносившей дожди и холод. Фото: Pinterest
Накануне Дня Ильи, 1 августа, в Украине издавна отмечается праздник Мокрины. Так, православная церковь в этот день чтит память преподобной Макрины Каппадокийской.
В народе Мокрина считалась дочерью осени, приносившей дожди и холод, поэтому 1 августа праздновали как последний день лета. OBOZREVATEL предлагает подробнее узнать об этом празднике и его традициях.
День Мокрины: история праздника
Макрина Младшая, или Каппадокийская, по преданию, была сестрой святителей Василия Великого и Григория Нисского. Она родилась в турецкой Каппадокии в начале IV века.
Ангел во сне повелел назвать девочку Фекла, в честь святой первомученицы Феклы. Ее мать, святая Эмилия, выполнила волю Божию. Однако впоследствии девочке дали имя Макрина, в честь бабушки, пострадавшей во время гонений на христиан.
Преподобная Макрина Каппадокийская Фото: greekorthodoxreligioustourism.blogspot.com
Макрина была обручена с юношей, который вскоре умер. Девушка не пожелала предавать память жениха: она жила с родителями, помогая им по дому вместе со слугами как старшая служанка. Вскоре Макрина убедила свою мать оставить мирскую жизнь, освободить рабов и уйти в девичий монастырь.
По рассказам, святая Макрина была наделена даром чудотворства. Однажды она исцелила девочку с бельмом, поцеловав больной глаз. А во время голода молитвами Макрины в обители не заканчивалась пшеница.
Считается, что между христианским и народным праздником нет связи и день памяти преподобной Макрины впоследствии заменил языческую Мокрину.
Традиции праздника
В народном представлении день Мокрины был последним днем лета. "Не розгинаймо спини, жнімо до Мокрини, бо Мокрини без дощу, як обід без борщу", – говорили люди.
Поэтому, если день выдавался сухим, женщины проводили специальный обряд призывания дождя – "делали Мокрины". Для этого находили родившуюся 1 августа девушку, называли ее Мокриной, наряжали и подносили ей колосья хлеба. Она должна была отнести их к речке, чтобы та передала хлеб влаге небесной и уговорила ее пролить дождь.
Если же день выдавался сырым, те, кто родился на Мокрины, не могли выйти на улицу, – чтобы ливень не залил всю землю.
В народе считали, что в праздник Мокрины заканчивается лето Фото: Pixabay
Приметы на 1 августа
Мокрина – указатель осени: какая погода 1 августа, такая и осень будет.
На дубе много желудей – к счастью.
Паутины в лесу много – осень будет теплой.
Пауки прячутся по углам – к похолоданию. Прячутся муравьи – к дождю.
Луна в тумане на Мокрины – к дождю.
Сон в ночь на 1 августа сулит благополучие. Дневной сон 1 августа считается вещим.
Что нельзя делать в День Мокрины
На Мокрины считалось дурной приметой есть яблоки – якобы будут преследовать мелкие невзгоды. Также говорили, что пускать оводов в дом – к покойнику.
Желательно избегать суеты и шумных компаний.
Нельзя ругаться, злиться, конфликтовать, допускать дурные мысли, впрочем, как и во все другие дни.
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