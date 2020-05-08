Украина 8 мая отмечает День памяти и примирения: в чем суть

В пятницу, 8 мая, в Украине, как и во многих других странах Европы, отмечается День памяти и примирения, который символизирует победу над нацизмом и посвящен памяти жертв Второй мировой войны.

Так, именно 8 мая является годовщиной капитуляции нацистской Германии. В 2015 году День памяти был установлен как государственный праздник в Украине. OBOZREVATEL предлагает вспомнить историю этого дня и узнать, в чем суть праздника.

День памяти и примирения посвящен памяти жертв Второй мировой войны uinp.gov.ua

День памяти и примирения 8 мая: история праздника

8 мая 1945 года в Берлине Антигитлеровская коалиция официально приняла "Акт о безоговорочной капитуляции" нацистской Германии. Накануне, 7 мая, акт подписал начальник оперативного управления Верховного главнокомандования армейских сил Германии (ОКВ) генерал-полковник Альфред Йодль.

По этому случаю 8 мая 1945 года во многих городах Европы и США состоялись торжественные мероприятия, посвященные победе над нацизмом.

22 ноября 2004 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН к 60-летию окончания Второй мировой войны 8 и 9 мая были провозглашены Днями памяти и примирения, посвященными памяти жертв этой войны.

Акт о капитуляции Германии ourdocuments.gov

Большинство стран мира празднуют День победы над нацизмом 8 мая (официальное название праздника – "День победы в Европе"), а страны бывшего СССР – в большинстве случаев на день позже, 9 мая.

В Украине 9 мая также отмечается, но уже не с таким размахом, как ранее. Полное название – День победы над нацизмом во Второй мировой войне. От формулировки День победы в Великой отечественной войне в стране предложено отказаться.

День памяти и примирения в Украине: в чем суть праздника

Жертвой Второй мировой войны стал каждый пятый украинец. Военные потери Украины составили 2,5 миллиона человек, еще 5,5 миллиона человек погибших – военнопленные и мирное население. От числа общих потерь СССР это составляет 40-44%.

9 апреля 2015 года Верховная Рада Украины приняла закон "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов", в результате чего День памяти был установлен как государственный праздник.

Вторая мировая война унесла жизнь каждого пятого украинца 5.ua

Таким образом Украина начала новую традицию празднования 8 и 9 мая в европейском духе памяти и примирения. Этот день установлен для "почтения подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, высказывания уважения всем борцам против нацизма, увековечения памяти о погибших".

Символом Дня памяти и примирения является красный мак. Его графическое изображение является своеобразной аллюзией: с одной стороны, изображен цветок, с другой, – кровавый след от пули.

От георгиевской ленты и прочей советской символики во время чествования памяти погибших рекомендуется отказаться.

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