Туберкулез – хуже коронавируса: ужасающая статистика смертей

Каждый год 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Так, в этот день в 1882 году Роберт Кох объявил, что ему удалось открыть бактерию-возбудитель туберкулеза, благодаря чему стали возможны диагностика и лечение этого заболевания.

Несмотря на то, что на сегодняшний день существует лечение туберкулеза, он по-прежнему остается самой смертоносной инфекцией в мире. Подробнее об этом страшном заболевании и о том, сколько людей становится его жертвами в Украине и мире, в День борьбы с туберкулезом рассказывает OBOZREVATEL.

Туберкулез остается самой смертоносной инфекцией в мире Pinterest

Туберкулез в Украине и в мире: статистика смертей

Туберкулез на сегодняшний день остается самой смертоносной инфекцией в мире. Каждый день от него умирают более 4 тысяч человек и почти 30 тысяч человек заболевают им.

По данным ВОЗ, с 2000 года от туберкулеза было спасено 58 миллионов жизней.

Украина, к сожалению, является одним из лидеров по распространению туберкулеза. В Министерстве здравоохранения отчитываются, что ситуация с туберкулезом в Украине является контролируемой, но серьезной.

С 2000 года в мире от туберкулеза спасено 58 миллионов жизней Pixabay

В ведомстве сообщают, что в Украине туберкулез выявляют уже на поздней стадии, в этом случае шансов на выздоровление очень мало. Каждый год в нашей стране от туберкулеза умирают 4 тысячи человек, то есть 11 пациентов в день.

Симптомы туберкулеза: как не пропустить признаки заболевания

Туберкулез – это инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, то есть от больного человека к здоровому при кашле, чихании, разговоре, сплевывании.

Учеными доказано, что туберкулез не является наследственным заболеванием.

При заболевании туберкулезом наблюдаются следующие признаки: кашель более двух-трех недель, потеря веса тела, общая слабость, повышение температуры, потливость по ночам, бледность кожи, боли в груди, потеря аппетита, кровохарканье.

Туберкулез передается воздушно-капельным путем Pixabay

Все указанные симптомы могут быть обусловлены и другими заболеваниями, но при наличии кашля в сочетании хотя бы с одним из вышеперечисленных признаков необходимо срочно обратиться к врачу и провести специальное обследование.

Чтобы не стать жертвой туберкулеза, следует соблюдать правила личной гигиены и вести здоровый образ жизни. Кроме того, хорошей защитой от этого заболевания является вакцинация БЦЖ.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, ООН и ВОЗ дадут Украине 58 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!