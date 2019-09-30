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Церковный календарь: религиозные праздники в октябре 2019-го

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В октябре 2019 года православные верующие будут отмечать немало важных церковных праздников.

OBOZREVATEL собрал информацию о том, чью память будет чтить церковь в этот месяц, а также, в какие дни следует придерживаться поста.

Церковный календарь: религиозные праздники в октябре 2019-го
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Православные церковные праздники в октябре 2019 года:

  • 1 октября – День мученицы Ариадны.

  • 2 октября – День мучеников Трофима, Зосимы, Савватия и Доримедонта.

  • 3 октября – День Великомученика Евстафия, исповедника Михаила.

  • 4 октября – День Апостола от 70-ти Кондрата, священномученика епископа Ипатия и пресвитера Андрея.

Апостол от 70-ти Кондрат

Апостол от 70-ти Кондрат

Южный Федеральный

  • 5 октября – День пророка Ионы и священномученика Фоки, празднование иконы Божией Матери "Услышательница".

  • 6 октября – Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, а также День мученицы девы Ираиды.

  • 7 октября – День первомученицы равноапостольной Феклы.

  • 9 октября – Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

  • 13 октября – Священномученика епископа Григория, перенесение мощей Преподобного Михаила первого митрополита Киевского.

  • 14 октября – великий праздник Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

  • 21 октября – Преподобных Пелагеи, Таисии, Трифона.

  • 22 октября – Апостола из 12-ти Иакова Алфеева.

  • 25 октября – Мучеников Прова, Тараха, Андроника, Доменики. Перенесение из Мальты в Гатчину части древа Животворящего Креста Господня, Филермской иконы Божией Матери и десной руки пророка и крестителя Господня, Иоанна Предтечи.

Пророк Предтеча и Креститель Господень Иоанн

Пророк Предтеча и Креститель Господень Иоанн

Азбука веры

  • 27 октября – Преподобной Параскевы Сербской, Мучеников Назария, Гелвасия, Протасия, Келсия, Священномученика Сильвана.

  • 28 октября – Преподобномученика Лукиана, Преподобного Евфимия Нового.

  • 30 октября – Пророка Осии.

  • 31 октября – Апостола и евангелиста Луки, Преподобных Иосифа и Иулиана, Мученика Марина.

Посты в октябре 2019 года:

В октябре нет многодневных постов.

Однодневные посты будут 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 и 30 октября. В эти дни следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.

Церковный календарь: религиозные праздники в октябре 2019-го

pexels.com

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