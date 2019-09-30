Церковный календарь: религиозные праздники в октябре 2019-го

В октябре 2019 года православные верующие будут отмечать немало важных церковных праздников.

OBOZREVATEL собрал информацию о том, чью память будет чтить церковь в этот месяц, а также, в какие дни следует придерживаться поста.

Православные церковные праздники в октябре 2019 года:

1 октября – День мученицы Ариадны.

2 октября – День мучеников Трофима, Зосимы, Савватия и Доримедонта.

3 октября – День Великомученика Евстафия, исповедника Михаила.

4 октября – День Апостола от 70-ти Кондрата, священномученика епископа Ипатия и пресвитера Андрея.

Апостол от 70-ти Кондрат Южный Федеральный

5 октября – День пророка Ионы и священномученика Фоки, празднование иконы Божией Матери "Услышательница".

6 октября – Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, а также День мученицы девы Ираиды.

7 октября – День первомученицы равноапостольной Феклы.

9 октября – Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

13 октября – Священномученика епископа Григория, перенесение мощей Преподобного Михаила первого митрополита Киевского.

14 октября – великий праздник Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

21 октября – Преподобных Пелагеи, Таисии, Трифона.

22 октября – Апостола из 12-ти Иакова Алфеева.

25 октября – Мучеников Прова, Тараха, Андроника, Доменики. Перенесение из Мальты в Гатчину части древа Животворящего Креста Господня, Филермской иконы Божией Матери и десной руки пророка и крестителя Господня, Иоанна Предтечи.

Пророк Предтеча и Креститель Господень Иоанн Азбука веры

27 октября – Преподобной Параскевы Сербской, Мучеников Назария, Гелвасия, Протасия, Келсия, Священномученика Сильвана.

28 октября – Преподобномученика Лукиана, Преподобного Евфимия Нового.

30 октября – Пророка Осии.

31 октября – Апостола и евангелиста Луки, Преподобных Иосифа и Иулиана, Мученика Марина.

Посты в октябре 2019 года:

В октябре нет многодневных постов.

Однодневные посты будут 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 и 30 октября. В эти дни следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.

pexels.com

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