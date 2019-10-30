Церковный календарь: религиозные праздники в ноябре 2019

В ноябре 2019 года православные верующие будут отмечать немало важных церковных праздников.

OBOZREVATEL собрал информацию о том, чью память будет чтить церковь в этот месяц, а также, в какие дни следует придерживаться поста.

Православные праздники в ноябре 2019 года – церковный календарь, когда отмечать:

1 ноября – Св. прав. Иоанна, Кронштадского чудотворца.

2 ноября – Димитриевская родительская суббота.

4 ноября – Празднование Казанской иконе Божией Матери.

Казанская икона Божией Матери Википедия

5 ноября – Апостола Иакова, брата Господня. Прп. Елисея Лавришевского.

6 ноября – Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".

8 ноября – Дмитрия Солунского.

21 ноября – Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил Бесплотных.

22 ноября – Иконы Божией Матери "Скоропослушница".

Икона Божией Матери "Скоропослушница" "Православие"

​​​​​​​ 25 ноября – Иконы Божией Матери "Милостивая".

26 ноября – День памяти святителя Иоанна Златоуста.

27 ноября – Апостола Филиппа, Заговенье на Рождественский пост.

28 ноября – Начало Рождественского поста.

29 ноября – Апостола и евангелиста Матфея.

Посты в октябре 2019 года:

Рождество pexels.com

С 28 ноября по 6 января 2020 года – Рождественский пост, установленный для того, чтобы принести Господу благодарственную жертву за собранные земные плоды и приготовиться к благодатному единению с родившимся Спасителем.

Это последний многодневный пост в году. В эти дни стоит отказаться от таких продуктов, как мясо, яйца, молоко. В некоторые дни – от рыбы и растительного масла.

В прошлом году OBOZREVATEL сообщал, что нельзя делать на Рождественский пост и какие существуют исключения.

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