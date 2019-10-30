Церковный календарь: религиозные праздники в ноябре 2019

В ноябре 2019 года православные верующие будут отмечать немало важных церковных праздников.
OBOZREVATEL собрал информацию о том, чью память будет чтить церковь в этот месяц, а также, в какие дни следует придерживаться поста.
Православные праздники в ноябре 2019 года – церковный календарь, когда отмечать:
1 ноября – Св. прав. Иоанна, Кронштадского чудотворца.
2 ноября – Димитриевская родительская суббота.
4 ноября – Празднование Казанской иконе Божией Матери.
Казанская икона Божией Матери
Википедия
5 ноября
– Апостола Иакова, брата Господня. Прп. Елисея Лавришевского.
6 ноября – Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".
8 ноября – Дмитрия Солунского.
21 ноября – Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил Бесплотных.
22 ноября – Иконы Божией Матери "Скоропослушница".
Икона Божией Матери "Скоропослушница"
"Православие"
25 ноября
– Иконы Божией Матери "Милостивая".
26 ноября – День памяти святителя Иоанна Златоуста.
27 ноября – Апостола Филиппа, Заговенье на Рождественский пост.
28 ноября – Начало Рождественского поста.
29 ноября – Апостола и евангелиста Матфея.
Посты в октябре 2019 года:
Рождество
pexels.com
С 28 ноября по 6 января 2020 года – Рождественский пост, установленный для того, чтобы принести Господу благодарственную жертву за собранные земные плоды и приготовиться к благодатному единению с родившимся Спасителем.
Это последний многодневный пост в году. В эти дни стоит отказаться от таких продуктов, как мясо, яйца, молоко. В некоторые дни – от рыбы и растительного масла.
В прошлом году OBOZREVATEL сообщал, что нельзя делать на Рождественский пост и какие существуют исключения.
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