Церковный календарь: религиозные праздники в августе 2019-го

Последний месяц лета, кроме ряда профессиональных дат, будет насыщен религиозными праздниками.

OBOZREVATEL собрал информацию о святых, чью память будет чтить церковь в августе 2019 года, а также о традициях, которых придерживаются в народе в такие праздничные дни.

2 августа – День пророка Ильи

Ильин день отмечают 2 августа

В пятницу, 2 августа, православная церковь будет чтить память ветхозаветного пророка Ильи. В Старом и Новом Заветах его имя встречается в описаниях различных чудес. Так, известно, что после молитвы Ильи прекратились дожди и начался голод, а через три года снова, по его же молитве, наступили дожди. Кроме того, Илья исцелял больных, помогал нуждающимся и нищим.

Библейские легенды также говорят о том, что Илья сводил огонь с неба, чтобы наказывать грешников и воскрешать людей.

В народе верили, что 2 августа Илья охлаждает водоемы, таким образом заканчивается летний и начинается осенний сезон. После этого дня было запрещено купаться.

4 августа – День памяти святой равноапостольной Марии Магдалины

Марию Магдалину считают покровительницей парикмахеров и фармацевтов

В воскресенье, 4 августа, церковь будет чтить память Святой Марии Магдалины. В Евангелии написано, что именно она, несмотря ни на что, до последнего шла за Иисусом Христом. Так, была рядом, когда Христос шел с проповедями через города и села Иудеи и Галилеи. Не оставила она его и на Голгофе в момент распятия. Когда все ученики разошлись, Мария Магдалина вместе с апостолом Иоанном и Богородицей были возле Иисуса. Кроме того, именно она первой сообщила апостолам о Христовом воскресении.

В народе считают, что Мария Магдалина покровительствует парикмахерам и аптекарям, к ней обращаются с просьбой избавиться от вредных привычек.

9 августа – День целителя Пантелеймона

На День Пантелеймона стоит собирать целебные травы

Святой Пантелеймон был целителем и уверовал во Христа, когда попросил его исцелить младенца, которого укусила змея. После этого исцеления Пантелеймон решил посвятить свою жизнь службе Богу и людям.

Святого Пантелеймона считают целителем и покровителем воинов. В народе же 9 августа заведено собирать целебные травы.

14 августа – Медовый спас (Маковея)

14-го церковь будет праздновать Первый Спас

В среду, 14 августа, православная церковь будет праздновать первый из трех Спасов – Медовый, День памяти ветхозаветных мучеников Маккавеев, Вынесение Честного Животворящего Креста Господня. Также в этот день начинается Успенский пост, который продлится до 28 августа.

На праздник в церкви принято освящать мак, мед и воду.

19 августа – Преображение Господне

Преоборажение Господне и Яблочный Спас отмечают 19 августа

В Понедельник, 19 августа, православные христиане будут отмечать Преображение Господне, Яблочный (Второй) Спас. Праздник Преображения отмечают в память события, которое происходило на горе Фавор. Так, известно, что Иисус поднялся на вершину и там во время молитвы его лицо засияло волшебным светом, а одежда стала белой. Это произошло ровно за 40 дней до его распятия. Таким образом Иисус преобразился перед апостолами Петром, Иваном и Яковом, открыв перед ними свое предназначение.

Кроме того, принято считать, что в этот день созревают фрукты, поэтому люди их несут освящать в церковь.

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы

28 августа – праздник Успения

В воскресенье, 28 августа, православные христиане будут отмечать праздник Успения Пресвятой Богородицы. В народе этот день еще называется Успение. Это один из двенадцати главных православных праздников.

Известно, что после вознесения Христа, Божья Матерь осталась под наблюдением Иоанна Богослова и все время проводила в молитве. И однажды именно во время молитвы ей явился архангел Гавриил и возвестил, что вскоре ее земная жизнь закончится. Узнав об этом, Богородица отправилась во Вифлеем и перед Успением находилась в окружении апостолов. За душой Богородицы явился Господь, после Успения она вознеслась на небо.

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