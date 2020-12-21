Церковные праздники в январе 2021: опубликован православный календарь
В январе 2021 года в Украине отмечается несколько важных церковных праздников, таких как Рождество Христово, Обрезание Господне, Крещение и другие.
OBOZREVATEL подготовил церковный календарь на первый месяц зимы, в котором рассказывает, память каких святых почитают верующие, а также в какие дни следует соблюдать пост.
1 января – День памяти Ильи Муромского Чудотворца
Преподобный чудотворец Илья Муромский жил в 12 веке, был иноком Киево-Печерской лавры. Мощи святого покоятся в Антониевых пещерах. Считается, что он мог быть прототипом героя былин Ильи Муромца.
6 января – Рождественский сочельник, Святой вечер
Канун праздника Рождества Христова. В этот день верующие не едят до появления первой звезды, а к ужину подают к столу 12 постных блюд.
7 января – Рождество Христово
Рождество Господа нашегo Иисуса Христа – один из важнейших христианских праздников, посвященный рождению Иисуса Христа от Пресвятой Богородицы Девы Марии.
14 января – Обрезание Господне
Этот праздник посвящен библейскому событию совершения обрезания над Младенцем Иисусом Христом по иудейскому обычаю.
14 января – День святого Василия Великого
Святой Василий Великий, или Василий Кесарийский, – архиепископ Кесарии Каппадокийской, жил в 4-м веке. Считается, что святой Василий изобрел иконстас и был автором одноименной литургии.
19 января – Святое Богоявление, Крещение Господне
Праздник Крещения посвящен одному из важнейших евангельских событий – крещению Иисуса Христа Иоанном Крестителем на реке Иордан.
25 января – день пресвятой мученицы Татьяны, Татьянин день
Святая Татьяна – мученица, которую казнили в 3-м веке в Риме за отказ отречься от христианской веры.
26 января – День памяти мучеников Ермила и Стратоника
Святые Ермил и Стратоник – мученики из сербского Белграда, которые пострадали при царе Ликинии в 4 веке.
27 января – День равноапостольной Нины, просветительницы Грузии
Святая Нина жила в 3-4 веках. Ее проповеди привели ко Христу всю Грузию, потому она почитается в лике равноапостольных.
31 января – святителей Афанасия и Кирилла
Святые Афанасий и Кирилл – архиепископы Александрийские, в 3-4 веках прославившиеся борьбой с еретиками.Церковные посты в январе 2021 года
1-6 января включительно – Рождественский пост.
18 января – Крещенский сочельник, однодневный пост.
20, 22, 27, 29 января – однодневные постные дни (соблюдаются по средам и пятницам).
На 7-19 января приходятся Рождественские Святки – в эти дни однодневные посты отсутствуют.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему христиане празднуют Рождество Христово в разные даты: 25 декабря и 7 января. Также сообщалось, в какие дни и сколько отдыхают в праздник в разных странах.