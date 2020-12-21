Церковные праздники в январе 2021: опубликован православный календарь

В январе 2021 года в Украине отмечается несколько важных церковных праздников, таких как Рождество Христово, Обрезание Господне, Крещение и другие.

OBOZREVATEL подготовил церковный календарь на первый месяц зимы, в котором рассказывает, память каких святых почитают верующие, а также в какие дни следует соблюдать пост.

1 января – День памяти Ильи Муромского Чудотворца

Преподобный чудотворец Илья Муромский жил в 12 веке, был иноком Киево-Печерской лавры. Мощи святого покоятся в Антониевых пещерах. Считается, что он мог быть прототипом героя былин Ильи Муромца.

6 января – Рождественский сочельник, Святой вечер

Канун праздника Рождества Христова. В этот день верующие не едят до появления первой звезды, а к ужину подают к столу 12 постных блюд.

7 января – Рождество Христово

Рождество Господа нашегo Иисуса Христа – один из важнейших христианских праздников, посвященный рождению Иисуса Христа от Пресвятой Богородицы Девы Марии.

14 января – Обрезание Господне

Этот праздник посвящен библейскому событию совершения обрезания над Младенцем Иисусом Христом по иудейскому обычаю.

14 января – День святого Василия Великого

Святой Василий Великий, или Василий Кесарийский, – архиепископ Кесарии Каппадокийской, жил в 4-м веке. Считается, что святой Василий изобрел иконстас и был автором одноименной литургии.

19 января – Святое Богоявление, Крещение Господне

Праздник Крещения посвящен одному из важнейших евангельских событий – крещению Иисуса Христа Иоанном Крестителем на реке Иордан.

25 января – день пресвятой мученицы Татьяны, Татьянин день

Святая Татьяна – мученица, которую казнили в 3-м веке в Риме за отказ отречься от христианской веры.

26 января – День памяти мучеников Ермила и Стратоника

Святые Ермил и Стратоник – мученики из сербского Белграда, которые пострадали при царе Ликинии в 4 веке.

27 января – День равноапостольной Нины, просветительницы Грузии

Святая Нина жила в 3-4 веках. Ее проповеди привели ко Христу всю Грузию, потому она почитается в лике равноапостольных.

31 января – святителей Афанасия и Кирилла

Святые Афанасий и Кирилл – архиепископы Александрийские, в 3-4 веках прославившиеся борьбой с еретиками.

1-6 января включительно – Рождественский пост.

18 января – Крещенский сочельник, однодневный пост.

20, 22, 27, 29 января – однодневные постные дни (соблюдаются по средам и пятницам).

На 7-19 января приходятся Рождественские Святки – в эти дни однодневные посты отсутствуют.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему христиане празднуют Рождество Христово в разные даты: 25 декабря и 7 января. Также сообщалось, в какие дни и сколько отдыхают в праздник в разных странах.