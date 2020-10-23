Церковные праздники в ноябре 2020: опубликован православный календарь

Православные христиане в ноябре 2020 года отмечают несколько важных церковных праздников, таких как Казанской иконы Божией Матери, Собор Архистратига Михаила и другие.

Также на ноябрь приходится восемь постных дней, а 28 ноября начинается Рождественский пост. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подробный церковный календарь на последний месяц осени.

Православные праздники в ноябре 2020 года

4 ноября – Празднование Казанской иконы Божией Матери

С этим образом Богородицы связано много чудес, ею благословляют молодоженов и дарят на венчание и крещение детей.

6 ноября – иконы Божией Матери "Всеx скорбящих Радость"

Икона Богородицы, почитаемая в православной церкви чудотворной. Изображает Богоматерь в сиянии мандорлы, окруженную людьми, обуреваемыми недугами и скорбями, и ангелами, совершающими благодеяния от ее имени.

7 ноября – Дмитриевская родительская суббота

День всеобщего поминовения усопших. В церковь приносят угощения, также раздают еду нуждающимся. После этого посещают могилы умерших близких.

В ноябре 2020 года отмечаются несколько важных церковных праздников vedmochka.net

8 ноября – великомученика Димитрия Солунского

Димитрий Солунский (Мироточец) принял мученическую смерть за христианскую веру: римляне пронзили его копьями в начале 4-го века.

10 ноября – Параскева Пятница

День памяти мученицы Параскевы, нареченной Пятница. Ей молятся о сохранении от падежа скота, исцелении недугов, дьявольского наваждения, лихорадки, зубной, головной боли и других болезней.

12 ноября – Озерянской иконы Божиeй Матери

Чудотворная Озерянская икона Богородицы – главная святыня и покровительница города Харькова и всей Слобожанщины.

14 ноября – бессребреников и чудотворцeв Космы и Дамиана и матери их преподобной Феодотии

Косма и Дамиан (Кузьма и Демьян) – братья, святые-бессребреники, врачеватели и чудотворцы, жившие в 3-4 веках.

4 ноября отмечается день Казанской иконы Божией Матери saratov24.tv

21 ноября – Собор Архистратига Михаила и прочиx Небесных Сил бесплотных

Святой Архангел Михаил – главный архангел, являющийся одним из самых почитаемых Архангелов, Архистратиг – глава святого воинства Ангелов и Архангелов.

22 ноября – Иконы Божией Матери, именуемoй "Скоропослушница"

Икона Божией Матери, почитаемая чудотворной. Написана на Святой Горе Афон и хранится в монастыре Дохиар.

25 ноября – Иконы Божией Матери "Милостивая"

Икона "Милостивая" (Киккская) написана, по преданию, святым апостолом и евангелистом Лукой. В чудодейственную силу святой иконы веруют не только христиане, но и иноверцы и прибегают к ней в бедах и болезнях.

26 ноября – святителя Иоанна Златоуста

Иоанн Златоуст – святой, прославленный в лике святителей, учителей и чудотворцев, один из основателей Константинопольского патриархата, патриарх Константинопольский, блестящий оратор. Жил в 4-5 веках.

30 ноября почитают память святителя Григория Чудотворца Wikipedia

27 ноября – апостола Филиппа

Филипп – один из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Он был самым молодым учеником Спасителя, глубоким знатоком Священного Писания, ветхозаветных пророчеств и ожидал прихода Мессии.

28 ноября – начало Рождественского поста

Рождественский пост (Филиппов пост, Филипповки) – пост, установленный в честь Рождества Христова.

29 ноября – апостола Матфея

Левий Матфей – один из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Считается автором первого канонического Евангелия – Евангелия от Матфея.

30 ноября – святителя Григория Чудотворца

Святой Григорий Неокесарийский с большим усердием обращал язычников в христианство. Бог наделил его даром чудотворения, и святой молитвой лечил больных, одновременно обращая их в истинную веру.

Церковные посты в ноябре 2020 года

Рождественский пост – начинается 28 ноября и продлится до 6 января 2021 года.

Однодневные посты: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 ноября.

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