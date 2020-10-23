Церковные праздники в ноябре 2020: опубликован православный календарь
Православные христиане в ноябре 2020 года отмечают несколько важных церковных праздников, таких как Казанской иконы Божией Матери, Собор Архистратига Михаила и другие.
Также на ноябрь приходится восемь постных дней, а 28 ноября начинается Рождественский пост. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подробный церковный календарь на последний месяц осени.
Православные праздники в ноябре 2020 года
4 ноября – Празднование Казанской иконы Божией Матери
С этим образом Богородицы связано много чудес, ею благословляют молодоженов и дарят на венчание и крещение детей.
6 ноября – иконы Божией Матери "Всеx скорбящих Радость"
Икона Богородицы, почитаемая в православной церкви чудотворной. Изображает Богоматерь в сиянии мандорлы, окруженную людьми, обуреваемыми недугами и скорбями, и ангелами, совершающими благодеяния от ее имени.
7 ноября – Дмитриевская родительская суббота
День всеобщего поминовения усопших. В церковь приносят угощения, также раздают еду нуждающимся. После этого посещают могилы умерших близких.
8 ноября – великомученика Димитрия Солунского
Димитрий Солунский (Мироточец) принял мученическую смерть за христианскую веру: римляне пронзили его копьями в начале 4-го века.
10 ноября – Параскева Пятница
День памяти мученицы Параскевы, нареченной Пятница. Ей молятся о сохранении от падежа скота, исцелении недугов, дьявольского наваждения, лихорадки, зубной, головной боли и других болезней.
12 ноября – Озерянской иконы Божиeй Матери
Чудотворная Озерянская икона Богородицы – главная святыня и покровительница города Харькова и всей Слобожанщины.
14 ноября – бессребреников и чудотворцeв Космы и Дамиана и матери их преподобной Феодотии
Косма и Дамиан (Кузьма и Демьян) – братья, святые-бессребреники, врачеватели и чудотворцы, жившие в 3-4 веках.
21 ноября – Собор Архистратига Михаила и прочиx Небесных Сил бесплотных
Святой Архангел Михаил – главный архангел, являющийся одним из самых почитаемых Архангелов, Архистратиг – глава святого воинства Ангелов и Архангелов.
22 ноября – Иконы Божией Матери, именуемoй "Скоропослушница"
Икона Божией Матери, почитаемая чудотворной. Написана на Святой Горе Афон и хранится в монастыре Дохиар.
25 ноября – Иконы Божией Матери "Милостивая"
Икона "Милостивая" (Киккская) написана, по преданию, святым апостолом и евангелистом Лукой. В чудодейственную силу святой иконы веруют не только христиане, но и иноверцы и прибегают к ней в бедах и болезнях.
26 ноября – святителя Иоанна Златоуста
Иоанн Златоуст – святой, прославленный в лике святителей, учителей и чудотворцев, один из основателей Константинопольского патриархата, патриарх Константинопольский, блестящий оратор. Жил в 4-5 веках.
27 ноября – апостола Филиппа
Филипп – один из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Он был самым молодым учеником Спасителя, глубоким знатоком Священного Писания, ветхозаветных пророчеств и ожидал прихода Мессии.
28 ноября – начало Рождественского поста
Рождественский пост (Филиппов пост, Филипповки) – пост, установленный в честь Рождества Христова.
29 ноября – апостола Матфея
Левий Матфей – один из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Считается автором первого канонического Евангелия – Евангелия от Матфея.
30 ноября – святителя Григория Чудотворца
Святой Григорий Неокесарийский с большим усердием обращал язычников в христианство. Бог наделил его даром чудотворения, и святой молитвой лечил больных, одновременно обращая их в истинную веру.
Церковные посты в ноябре 2020 года
Рождественский пост – начинается 28 ноября и продлится до 6 января 2021 года.
Однодневные посты: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 ноября.
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