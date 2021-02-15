Церковные праздники в марте 2021: опубликован православный календарь

В марте 2021 года православные верующие в Украине празднуют несколько важных церковных дат, таких как Мясопуст, Масленица, Прощеное воскресенье и другие.

А 15 марта начинается Великий пост, цель которого – подготовка к празднованию Пасхи. OBOZREVATEL публикует церковный календарь на первый месяц весны: память каких святых отмечают и в какие дни следует соблюдать строгий пост.

Православные праздники в марте 2021 года

1-7 марта – Мясопустная седмица

Мясопустная седмица – третья неделя подготовки к Великому посту, которая подводит верующих к отказу от мясных продуктов.

3 марта – Cвятого Льва, папы Римского

Святой Лев I Великий – сорок пятый папа римский. Известен тем, что в 452 году силой своего слова остановил вождя гуннов Аттилу от уничтожения Рима, а в 455-м убедил вандалов не убивать римлян и не сжигать их дома. В его наследии – более 100 проповедей и 140 писем.

20 марта – Иконы Божьей Матери "Споручница грешных" YouTube

6 марта – Вселенская родительская суббота

Вселенская мясопустная суббота – день поминовения умерших православных христиан, в первую очередь, родителей (предков) перед мясопустным воскресеньем.

7 марта – Великий мясопуст

Великий мясопуст, или Мясопустная неделя, – Неделя о страшном суде, третье из четырех подготовительных воскресений, которое следует после Недели о блудном сыне и перед Сыропустной неделей.

8-14 марта – Масленица

Масленица, Сырная седмица, Сырная неделя – подготовительная и последняя сплошная седмица (неделя без поста) перед Великим постом. Начинается с понедельника, следующего после Недели о Страшном Суде. Без мяса.

Икона Божьей Матери "Державная" была обретена 15 марта 1917 года hramstrastoterpcy.ru

9 марта – Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи

В православной традиции существуют предания о трех чудесных обретениях главы Иоанна Крестителя, в честь каждого установлено отдельное празднование. Первое обретение произошло в 4 веке, второе – в 5-м, а третье – в 9-м.

14 марта – Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье – последний день Масленицы и последний день перед Великим постом, когда разрешается есть скоромную пищу. В этот день все верующие просят друг у друга прощения – чтобы вступить в пост с доброй душой и с чистым сердцем встретить Пасху – день Светлого Воскресения Христова.

15 марта – Чистый понедельник, начало Великого поста, празднование иконы Божьей Матери "Державная"

Чистый понедельник – первый день Великого поста. С него начинается чтение покаянных молитв в храмах.

Икона Божьей Матери "Державная" была обретена 15 марта 1917 года в подвале Вознесенской церкви.

9 марта – Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи hram-ryazanka.ru

20 марта – Иконы Божьей Матери "Споручница грешных"

Чудотворная икона Пресвятой Богородицы, которая хранится в Николо-Одринском монастыре в Брянской области России.

21 марта – Первая неделя Великогo поста, Торжество Православия

Торжество Православия – праздник, установленный в связи с событиями Константинопольского собора 843 года, созванного для восстановления иконопочитания в Византийской империи. Отмечается в Первое воскресенье Великого поста.

22 марта – праздник 40 мучеников Севастийских

Сорок Севастийских мучеников – воины-христиане, пострадавшие за веру в Севастии (современная Турция) в 320 году.

27 марта – Родительская суббота

В этот день церковь призывает верующих объединиться в поминальной молитве за ушедших близких.

28 марта – Неделя святого Георгия Паламы, Вторая неделя Великого поста

Григорий Палама (1296-1359) – архиепископ Фессалоникийский, богослов, философ, отец и учитель Церкви.

30 марта – день памяти преподобного Алексия, человека Божия

Алексий, человек Божий – христианский святой, аскет, живший в 4-5 веках. Почитается в лике преподобных, его мощи хранятся в Риме.

30 марта – день памяти преподобного Алексия, человека Божия pravoslavie.ru

Церковные посты в марте 2021 года

Многодневный пост – Великий пост, в 2021 году приходится на период с 15 марта по 1 мая.

Однодневные посты – 3, 5 марта.

Недели без поста: Масленица, 8-14 марта.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда православные, католики и греко-католики в Украине празднуют Пасху в 2021 году. Это самый большой и светлый праздник для христиан, посвященный радости Воскресения Иисуса Христа.